Ottica Casa Pinari
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Prendersi cura della vista non è mai stato così semplice

Solo ad aprile Ottica Casa Pinari offre controlli optometrici gratuiti. Ecco come approfittarne

Trani - sabato 4 aprile 2026 Sponsorizzato
Smartphone, pc, tablet: i nostri occhi non si fermano mai. E il prezzo da pagare, spesso, lo scopriamo troppo tardi. Siamo costantemente immersi in spazi chiusi, davanti agli schermi, con gli occhi impegnati in una visione ravvicinata che non lascia mai davvero spazio al riposo. Anche quando pensiamo di rilassarci — guardando un film o scorrendo i social — i nostri occhi continuano a lavorare. Un carico silenzioso, che riguarda tutti: bambini, adolescenti e adulti.

Per far fronte a tutto ciò, Ottica Casa Pinari dedica l'intero mese di aprile alla salute visiva, regalando il proprio controllo optometrico personalizzato. Un percorso pensato per te, non per tutti! Ogni controllo è un'esperienza costruita attorno alla persona: Ida e Giulia, le professioniste dietro al progetto, effettuano un esame con strumentazione all'avanguardia e si prendono il tempo per conoscere le abitudini di ognuno, il proprio stile di vita, il tipo di lavoro che svolge. Utilizzando un quadro completo dei bisogni e delle abitudini di ciascuno, la prescrizione è cucita su misura.

Le fasi del controllo vengono progettate di volta in volta, adattando strumenti e metodi di valutazione alle esigenze specifiche di ogni soggetto. È un percorso fatto insieme, passo dopo passo, in un ambiente accogliente dove ci si sente ascoltati davvero. Perché la visione non è uguale per tutti. E anche prendersene cura non dovrebbe esserlo.

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Regalati la visione che meriti!
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