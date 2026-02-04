Ottica Pistillo
Ottica Pistillo
Speciale

Uno sguardo che vale doppio: la speciale promo San Valentino da Ottica Pistillo

Offerta esclusiva sino al 14 febbraio

Trani - mercoledì 4 febbraio 2026 10.38 Sponsorizzato
L'amore passa anche dalla vista. In occasione di San Valentino, Ottica Pistillo lancia una promozione imperdibile dedicata a chi ama… o a chi vuole semplicemente prendersi cura della propria vista.

Dal 3 febbraio al 14 febbraio 2026, presso lo store di Ottica Pistillo in Corso Imbriani 21, Trani, sarà possibile usufruire di un'offerta esclusiva: 50% di sconto sulle lenti del secondo occhiale da vista, con la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero.

Come funziona la promozione

Acquistando un occhiale da vista completo, si ottiene uno sconto del 50% sulle lenti di un secondo occhiale completo, incluse anche le lenti progressive. Un dettaglio importante è che le lenti dei due occhiali possono avere gradazioni differenti, rendendo l'offerta ideale sia per esigenze diverse sia per chi desidera un occhiale di riserva o da utilizzare in momenti differenti della giornata o eventualmente da regalare a chi ami.

La promozione non è valida sul solo cambio lenti: l'acquisto deve riguardare occhiali completi, e la scelta del secondo occhiale deve avvenire contestualmente al primo.

Un regalo utile, per chi ami o per te

Ottica Pistillo non è solo vendita di occhiali, ma un vero e proprio centro specializzato per il benessere visivo, che offre servizi professionali e personalizzati, tra cui:
  • Consulenza su misura e vendita assistita, per ogni esigenza visiva ed estetica per i tuoi nuovi occhiali
  • Optometria
  • Contattologia specializzata, ortocheratologia, cheratocono
  • Visite ortottiche, igiene visiva, esame visuo posturale, training posturale.
  • Sala simulazione utilizzo lenti progressive.
  • Telerefertazione oculistica, per un controllo accurato e moderno della salute degli occhi
Che sia un gesto d'amore verso il partner o un regalo per sé stessi, questa iniziativa rappresenta un'occasione concreta per unire benessere visivo, qualità e convenienza.

Un approccio completo che unisce tecnologia, competenza e attenzione al cliente, con l'obiettivo di garantire soluzioni visive su misura.

Per maggiori informazioni e per scoprire le collezioni disponibili, è possibile rivolgersi presso Ottica Pistillo, Corso Imbriani 21 – Trani, tel 0883 48 67 95

Segui Ottica Pistillo sui social.
Ottica Pistillo San Valentino
Ottica Pistillo San Valentino
  • Aziende
Altri contenuti a tema
Ottica Casa Pinari lancia il contest per il suo terzo compleanno e fa squadra Ottica Casa Pinari lancia il contest per il suo terzo compleanno e fa squadra Sei partner tranesi e un mese di tempo per giocare a ritmo di like e sostenere le realtà cittadine
McDonald’s apre un nuovo ristorante a Trani, aperte le selezioni per il personale Attualità McDonald’s apre un nuovo ristorante a Trani, aperte le selezioni per il personale 60 le posizioni aperte: ecco come mandare il CV
“Quelli della Notte” festeggia un anno a Barletta “Quelli della Notte” festeggia un anno a Barletta La fabbrica di materassi celebra il primo anniversario della sede di via Pier delle Vigne
Il Natale di Ottica Casa Pinari regala bellezza e accoglienza Il Natale di Ottica Casa Pinari regala bellezza e accoglienza Grande successo per l’evento esclusivo dello scorso sabato, con fotografie in alta risoluzione della propria iride
La magia del Natale ti aspetta da Ottica Pistillo: aperture speciali e idee regalo uniche La magia del Natale ti aspetta da Ottica Pistillo: aperture speciali e idee regalo uniche Prendersi cura dei propri occhi è un gesto d’amore verso sé stessi, e farlo nel posto giusto fa davvero la differenza.
GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini Dal nuovo reparto dedicato a TV e audio al potenziamento dei servizi digitali e di pagamento
L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo Speciale L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo Dalla mostra inaugurale al racconto di un approccio che unisce visione, materia e creatività
Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro Il nuovo brand dell'automotive scommette su un modello di business che elimina le incertezze e mette il cliente al centro
Progettare il futuro di Trani: dalla Regione Puglia nuove risorse per il territorio
4 febbraio 2026 Progettare il futuro di Trani: dalla Regione Puglia nuove risorse per il territorio
Sottovia di Via De Robertis: i lavori accelerano, ma l'incognita Soprintendenza frena la chiusura del passaggio a livello a Trani
4 febbraio 2026 Sottovia di Via De Robertis: i lavori accelerano, ma l'incognita Soprintendenza frena la chiusura del passaggio a livello a Trani
Noi Moderati e il Centrodestra: al via il percorso per l’alternativa politica a Trani
4 febbraio 2026 Noi Moderati e il Centrodestra: al via il percorso per l’alternativa politica a Trani
Il surreale sale in cattedra: al Teatro Mimesis di Trani il "Maestro Pip "
4 febbraio 2026 Il surreale sale in cattedra: al Teatro Mimesis di Trani il "Maestro Pip"
La Scuola "E.Baldassarre " di Trani premiata per le vittorie nelle competizioni sportive
4 febbraio 2026 La Scuola "E.Baldassarre" di Trani premiata per le vittorie nelle competizioni sportive
Rassegna teatrale al Polo Museale di Trani
3 febbraio 2026 Rassegna teatrale al Polo Museale di Trani
Ottica Casa Pinari lancia il contest per il suo terzo compleanno e fa squadra
3 febbraio 2026 Ottica Casa Pinari lancia il contest per il suo terzo compleanno e fa squadra
Riparte PreveniAmo, visite specialistiche gratuite per i più fragili
3 febbraio 2026 Riparte PreveniAmo, visite specialistiche gratuite per i più fragili
Imu, la Corte Tributaria dà ragione al Comune di Trani: legittimi gli accertamenti su Arca
3 febbraio 2026 Imu, la Corte Tributaria dà ragione al Comune di Trani: legittimi gli accertamenti su Arca
Legambiente, clean-up a Boccadoro: stop al degrado nel sito naturalistico
3 febbraio 2026 Legambiente, clean-up a Boccadoro: stop al degrado nel sito naturalistico
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.