Speciale
Uno sguardo che vale doppio: la speciale promo San Valentino da Ottica Pistillo
Offerta esclusiva sino al 14 febbraio
Trani - mercoledì 4 febbraio 2026 10.38 Sponsorizzato
L'amore passa anche dalla vista. In occasione di San Valentino, Ottica Pistillo lancia una promozione imperdibile dedicata a chi ama… o a chi vuole semplicemente prendersi cura della propria vista.
Dal 3 febbraio al 14 febbraio 2026, presso lo store di Ottica Pistillo in Corso Imbriani 21, Trani, sarà possibile usufruire di un'offerta esclusiva: 50% di sconto sulle lenti del secondo occhiale da vista, con la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero.
La promozione non è valida sul solo cambio lenti: l'acquisto deve riguardare occhiali completi, e la scelta del secondo occhiale deve avvenire contestualmente al primo.
Un approccio completo che unisce tecnologia, competenza e attenzione al cliente, con l'obiettivo di garantire soluzioni visive su misura.
Per maggiori informazioni e per scoprire le collezioni disponibili, è possibile rivolgersi presso Ottica Pistillo, Corso Imbriani 21 – Trani, tel 0883 48 67 95
Come funziona la promozioneAcquistando un occhiale da vista completo, si ottiene uno sconto del 50% sulle lenti di un secondo occhiale completo, incluse anche le lenti progressive. Un dettaglio importante è che le lenti dei due occhiali possono avere gradazioni differenti, rendendo l'offerta ideale sia per esigenze diverse sia per chi desidera un occhiale di riserva o da utilizzare in momenti differenti della giornata o eventualmente da regalare a chi ami.
Un regalo utile, per chi ami o per teOttica Pistillo non è solo vendita di occhiali, ma un vero e proprio centro specializzato per il benessere visivo, che offre servizi professionali e personalizzati, tra cui:
- Consulenza su misura e vendita assistita, per ogni esigenza visiva ed estetica per i tuoi nuovi occhiali
- Optometria
- Contattologia specializzata, ortocheratologia, cheratocono
- Visite ortottiche, igiene visiva, esame visuo posturale, training posturale.
- Sala simulazione utilizzo lenti progressive.
- Telerefertazione oculistica, per un controllo accurato e moderno della salute degli occhi
