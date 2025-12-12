Speciale
La magia del Natale ti aspetta da Ottica Pistillo: aperture speciali e idee regalo uniche
Prendersi cura dei propri occhi è un gesto d’amore verso sé stessi, e farlo nel posto giusto fa davvero la differenza.
Ottica Pistillo è il centro ottico che mette al centro la tua salute visiva, con professionalità, attenzione e una vasta gamma di servizi dedicati al benessere dei tuoi occhi.
Ma non solo: con l'arrivo del Natale, Ottica Pistillo si trasforma anche in un punto di riferimento per idee regalo originali e utili. Perché sì, un occhiale sotto l'albero è sempre un regalo gradito — elegante, personalizzato, dei migliori griffe e dei brand indipendenti per sorprendere chi ami, anche con una Gift Card, da regalare a chi vuoi.
Se stai cercando un regalo diverso dal solito, da Ottica Pistillo troverai tantissime novità da mettere sotto l'albero come la nuova generazione di Ray-Ban Meta & Oakley Meta – Gli occhiali tecnologici del momento Smart glasses di ultima generazione che integrano funzionalità avanzate, ideali per gli appassionati di tecnologia e innovazione. Un regalo moderno, esclusivo e di grande impatto!
Scopri anche i Nuance Audio – La nuova frontiera del benessere uditivo La rivoluzione che unisce comfort, design e tecnologia ai tuoi occhiali. Non ti accorgerai di indossarli, perfetti per chi desidera una qualità d'ascolto superiore per chi ha perdite di udito da lievi a moderate e contemporaneamente correggere i difetti visivi, disponibili anche con lenti fotocromatiche.
Orari speciali per il periodo natalizio
Per offrirti ancora più comodità nel periodo più frenetico dell'anno, fino a Natale restiamo aperti con orari estesi:
Vieni a trovarci e scatta una foto con i nostri orsetti di Natale!
Il nostro store è addobbato a festa… e ad accoglierti troverai i nostri simpatici orsetti natalizi, pronti a rendere più dolce la visita dei nostri clienti grandi e piccini.
Scattati una foto nella nostra vetrina dedicata all'interno dello store, condividila e…
Riceverai un simpatico omaggio firmato Ottica Pistillo!
Un modo per festeggiare e vivere insieme la bellezza delle feste!
Acquista online anche su Pistilleria.it, tutta la qualità e un servizio eccellente di Ottica Pistillo anche online (5 stelle Trustpilot) con spedizione express in Italia ed Europa
