Ottica Casa Pinari lancia il contest per il suo terzo compleanno e fa squadra

Come funziona il concorso

seguire su Instagram @ottica_casa_pinari effettuare un acquisto in uno o più punti vendita aderenti dal 01 al 28 febbraio 2026 pubblicare una storia su Instagram mostrando l'acquisto e taggando @ottica_casa_pinari e il negozio dell'acquisto attendere il repost della storia sulla pagina Instagram di Ottica Casa Pinari invitare quanti più amici possibile a seguire la pagina Instagram @ottica_casa_pinari e a mettere "cuore" alla propria storia condivisa sulla loro pagina I clienti possono pubblicare una storia per ogni acquisto effettuato in uno o più negozi aderenti durante tutto il mese di febbraio.

In occasione del terzo anniversario di Ottica Casa Pinari, a Trani, prende forma un concorso che attraverserà tutto il mese di febbraio e che mette insieme clienti, negozi e valori condivisi. Un'iniziativa – quella lanciata da Ottica Casa Pinari - che pone al centro un gesto semplice e quotidiano come un acquisto nel negozio sotto casa, coinvolgendo i clienti di ben sette attività tranesi, unite da un invisibile filo rosso di valori e obiettivi sociali, ancora prima che commerciali.«Dopo tre anni di attività – raccontano Giulia e Ida, titolari di Ottica Casa Pinari – ci è sembrato naturale guardare oltre il nostro negozio, coinvolgendo attività di Trani che sentiamo affini al nostro spirito. Vorremmo creare, nella nostra città, delle relazioni profonde, fatte di realtà che si somigliano nei valori prima ancora che nelle vetrine. Questo contest nasce per dire: giochiamo insieme!».La scelta dei partners, che aderiscono al concorso di Ottica Casa Pinari, è un'alleanza spontanea tra attività cittadine che condividono un modo di fare comune, con la stessa attenzione alle persone e all'ambiente.C'è Lula, che porta con sé il valore dell'artigianalità e della ricerca; TerzaLuna, spazio di benessere e accoglienza; Naturasì, sinonimo di selezione consapevole ed attenzione; Marketico, che mette al centro solidarietà ed ecologia; Codacafè, dove cortesia e specialità diventano esperienza quotidiana; Energie Puglia, che racconta il territorio attraverso la sostenibilità.«Non volevamo partners "qualsiasi" – spiegano Giulia e Ida –, ma realtà in cui ci riconosciamo davvero. Ognuna con il suo linguaggio, nel proprio contesto differente, ma tutte con la stessa attenzione e ricerca per garantire filiere controllate e qualità».Durante tutto il mese di febbraio, chi acquista un articolo presso Ottica Casa Pinari o in uno dei sei negozi partners può partecipare al contest seguendo questi semplici passaggi:La storia che riceverà più like sul profilo Instagram di Ottica Casa Pinari, per ogni negozio partner, riceverà un premio, del negozio di acquisto, messo in palio da Ottica Casa Pinari, per un totale dunque di sette vincitori!Il regolamento completo è disponibile presso Ottica Casa Pinari a Trani in via Cavour, 112; sulla loro pagina Instagram è anche disponibile un video esplicativo sulla meccanica del concorso.La proclamazione è fissata per il 3 marzo 2026.Al di là della dinamica social, l'obiettivo resta quello di generare condivisione. «In una realtà sempre più in rete – argomentano le titolari – la nostra intenzione è quella utilizzare il web in controtendenza per sottolineare il valore all'acquisto consapevole ed attento nei negozi cittadini. Un circuito in cui spicchi l'attenzione, la curiosità e l'affetto dei negozianti tranesi per la propria città e per i propri clienti. Se vinciamo tutti in visibilità e partecipazione, il risultato è già raggiunto».