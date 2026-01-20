Quelli della notte
Quelli della notte
Speciale

“Quelli della Notte” festeggia un anno a Barletta

La fabbrica di materassi celebra il primo anniversario della sede di via Pier delle Vigne

Trani - martedì 20 gennaio 2026 10.21 Sponsorizzato
Dormire bene non è una moda, ma una necessità. È da questa convinzione che nasce, nel 2002, Quelli della Notte, un'azienda con oltre vent'anni di esperienza nella produzione diretta di sistemi per il riposo, da sempre attenta al benessere del corpo e alla qualità dei materiali.

Da un anno, questa filosofia è arrivata anche a Barletta, con l'apertura della sede di via Pier delle Vigne, 42, che oggi celebra il suo primo anniversario di attività. Una scelta non casuale, come spiegano dall'azienda: «Barletta è una città attenta alla qualità, alle cose fatte bene e al valore dell'esperienza. Una città che non rincorre le mode, ma apprezza ciò che dura nel tempo».

Dopo anni di produzione diretta, Quelli della Notte ha deciso di portare in città un modo diverso di scegliere il materasso, lontano dalle logiche del prezzo e delle promesse commerciali: «Non volevamo limitarci a vendere un prodotto, ma offrire un'esperienza consapevole, basata sulla prova reale e sulla consulenza».

Essere fabbrica significa seguire ogni fase del processo, dalla progettazione alla realizzazione, fino alla scelta finale del cliente. Un approccio che permette di proporre soluzioni studiate, materiali selezionati e un comfort pensato per durare nel tempo. «Controllare direttamente la produzione ci consente di adattare il materasso alle reali esigenze del corpo di ogni persona».

Nello showroom di Barletta, infatti, il materasso non si sceglie in pochi minuti: si prova, si confronta, si comprende. Un metodo che ha trovato riscontro nel primo anno di attività. «Non siamo arrivati per vendere di più, ma per fare meglio: volevamo creare un punto di riferimento per chi cerca un riposo davvero su misura».

A un anno dall'apertura, la sede di Barletta rappresenta per Quelli della Notte un tassello importante di un percorso che guarda al futuro senza rinunciare ai propri valori. «La nostra idea di riposo resta la stessa di sempre: costruire qualità, notte dopo notte».
  • Aziende
Altri contenuti a tema
Il Natale di Ottica Casa Pinari regala bellezza e accoglienza Il Natale di Ottica Casa Pinari regala bellezza e accoglienza Grande successo per l’evento esclusivo dello scorso sabato, con fotografie in alta risoluzione della propria iride
La magia del Natale ti aspetta da Ottica Pistillo: aperture speciali e idee regalo uniche La magia del Natale ti aspetta da Ottica Pistillo: aperture speciali e idee regalo uniche Prendersi cura dei propri occhi è un gesto d’amore verso sé stessi, e farlo nel posto giusto fa davvero la differenza.
GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini Dal nuovo reparto dedicato a TV e audio al potenziamento dei servizi digitali e di pagamento
L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo Speciale L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo Dalla mostra inaugurale al racconto di un approccio che unisce visione, materia e creatività
Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro Il nuovo brand dell'automotive scommette su un modello di business che elimina le incertezze e mette il cliente al centro
A Bari "Credipass Hero", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia A Bari "Credipass Hero", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia L'incontro dello scorso 10 settembre nella cornice di Villa Romanazzi
Mercato moto: numeri immatricolazioni in calo, ma cresce l'usato Attualità Mercato moto: numeri immatricolazioni in calo, ma cresce l'usato Il consumatore medio, più attento e prudente, ha spostato l’interesse verso il mercato dell’usato
Pulitori a funzione doppia: mappatura di precisione per gli impianti sportivi Attualità Pulitori a funzione doppia: mappatura di precisione per gli impianti sportivi Che si tratti di basket, di calcio o di tennis, i pavimenti devono essere mantenuti puliti e sicuri
2
Trani, al via il cantiere di Palazzo Carcano: 16,8 milioni per il "Tribunale-Museo ". Ecco come cambia la viabilità
20 gennaio 2026 Trani, al via il cantiere di Palazzo Carcano: 16,8 milioni per il "Tribunale-Museo". Ecco come cambia la viabilità
Nasce a Trani il Comitato degli iscritti della CGIL
20 gennaio 2026 Nasce a Trani il Comitato degli iscritti della CGIL
"Irene è il mio eroe di Trani ": in un tema il riconoscimento al volontariato per i gatti randagi
20 gennaio 2026 "Irene è il mio eroe di Trani": in un tema il riconoscimento al volontariato per i gatti randagi
Due giovani talenti tranesi nell’Orchestra Nazionale “Nel Nome del Rispetto”
20 gennaio 2026 Due giovani talenti tranesi nell’Orchestra Nazionale “Nel Nome del Rispetto”
La Scuola Baldassarre entra nella rete nazionale "TalentInclusivi ": un patto per valorizzare le eccellenze
20 gennaio 2026 La Scuola Baldassarre entra nella rete nazionale "TalentInclusivi": un patto per valorizzare le eccellenze
Trani Green Mobility: scatta l'ora dei bus elettrici, in arrivo le stazioni di ricarica
20 gennaio 2026 Trani Green Mobility: scatta l'ora dei bus elettrici, in arrivo le stazioni di ricarica
Trani, Fratelli d’Italia: Scagliarini traccia il bilancio a un anno dalla guida del partito
19 gennaio 2026 Trani, Fratelli d’Italia: Scagliarini traccia il bilancio a un anno dalla guida del partito
1
Capodanno a Trani, ecco quanto è costato l'allestimento di Piazza Quercia: liquidati 70mila euro
19 gennaio 2026 Capodanno a Trani, ecco quanto è costato l'allestimento di Piazza Quercia: liquidati 70mila euro
Soccer Trani, Colella: «Fantastici. Adesso chiediamo il massimo supporto della città»
19 gennaio 2026 Soccer Trani, Colella: «Fantastici. Adesso chiediamo il massimo supporto della città»
Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore
19 gennaio 2026 Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.