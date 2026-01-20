“Quelli della Notte” festeggia un anno a Barletta

Dormire bene non è una moda, ma una necessità. È da questa convinzione che nasce, nel 2002,, un'azienda con oltre vent'anni di esperienza nella produzione diretta di sistemi per il riposo, da sempre attenta al benessere del corpo e alla qualità dei materiali.Da un anno, questa filosofia è arrivata anche a Barletta, con l'apertura della, che oggi celebra il suo primo anniversario di attività. Una scelta non casuale, come spiegano dall'azienda: «Barletta è una città attenta alla qualità, alle cose fatte bene e al valore dell'esperienza. Una città che non rincorre le mode, ma apprezza ciò che dura nel tempo».Dopo anni di produzione diretta, Quelli della Notte ha deciso di portare in città un modo diverso di scegliere il materasso, lontano dalle logiche del prezzo e delle promesse commerciali: «Non volevamo limitarci a vendere un prodotto, ma offrire un'esperienza consapevole, basata sulla prova reale e sulla consulenza».Essere fabbrica significa seguire ogni fase del processo, dalla progettazione alla realizzazione, fino alla scelta finale del cliente. Un approccio che permette di proporre soluzioni studiate, materiali selezionati e un comfort pensato per durare nel tempo. «Controllare direttamente la produzione ci consente di adattare il materasso alle reali esigenze del corpo di ogni persona».Nello showroom di Barletta, infatti, il materasso non si sceglie in pochi minuti: si prova, si confronta, si comprende. Un metodo che ha trovato riscontro nel primo anno di attività. «Non siamo arrivati per vendere di più, ma per fare meglio: volevamo creare un punto di riferimento per chi cerca un riposo davvero su misura».A un anno dall'apertura, la sede di Barletta rappresenta per Quelli della Notte un tassello importante di un percorso che guarda al futuro senza rinunciare ai propri valori. «La nostra idea di riposo resta la stessa di sempre: costruire qualità, notte dopo notte».