Sanità e Territorio: il Dott. Giovanni Monopoli scende in campo con il Partito Democratico

Potenziamento del PTA: trasformare la struttura di Trani in un vero polo di eccellenza per la diagnostica e le cronicità.

trasformare la struttura di Trani in un vero polo di eccellenza per la diagnostica e le cronicità. Meno burocrazia per i pazienti: percorsi semplificati per anziani e disabili.

percorsi semplificati per anziani e disabili. Telemedicina e assistenza domiciliare: portare la salute direttamente nelle case dei cittadini.

Cosa: Presentazione candidatura Dott. Giovanni Monopoli (Consiglio Comunale - PD)

Presentazione candidatura Dott. Giovanni Monopoli (Consiglio Comunale - PD) Dove: Comitato Elettorale Marco Galiano, Via Mario Pagano, Trani

Comitato Elettorale Marco Galiano, Via Mario Pagano, Trani Quando: Oggi, mercoledì 29 aprile, ore 19:15

"Porto l'esperienza di una vita tra la gente per curare il sistema sanitario locale" sono queste le parole chiave del dott.a conferma che la sua non è solo una candidatura, ma è un progetto di "cura" per la città. Oggi,, a partire dalle, presenterà ufficialmente la sua candidatura alper le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.L'appuntamento si terrà in un luogo simbolo di questa campagna elettorale: il, situato nella centralissima. Sarà un momento di confronto diretto tra il medico, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra e i cittadini.Dopo decenni trascorsi ad ascoltare i bisogni dei tranesi nel segreto del suo ambulatorio, il Dott.ha scelto di abbracciare la proposta del. Una scelta maturata dalla convinzione che la sanità non si difenda solo nelle corsie, ma soprattutto nelle sedi istituzionali. "In questi anni ho visto cambiare il volto della nostra sanità," ha dichiarato il dottore in vista dell'incontro. "Ho visto la chiusura dell'ospedale e la nascita del PTA. Oggi sento il dovere di mettere la mia esperienza a disposizione della comunità per far sì che il diritto alla salute non sia solo uno slogan, ma una realtà fatta di tempi brevi, burocrazia snella e servizi vicini alle persone."La scelta di sostenerenasce da una visione comune di città: una Trani più inclusiva, attenta alle fragilità e capace di dialogare con la Regione per potenziare i servizi territoriali. Galiano, figura di spicco del mondo dell'associazionismo e della scuola, vede nel Dott. Monopoli il tassello fondamentale per costruire un programma socio-sanitario solido e credibile.Durante la serata di oggi verranno toccati i punti cardine della proposta di Monopoli:L'invito è esteso a tutta la cittadinanza, ai pazienti, agli amici e a chiunque voglia dare un contributo di idee per la Trani di domani.