Dott. Giovanni Monopoli scende in campo con il Partito Democratico
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Politica

Sanità e Territorio: il Dott. Giovanni Monopoli scende in campo con il Partito Democratico

Oggi a Trani la presentazione ufficiale della sua candidatura al Consiglio Comunale a sostegno a sindaco di Marco Galiano

Trani - mercoledì 29 aprile 2026 Sponsorizzato
"Porto l'esperienza di una vita tra la gente per curare il sistema sanitario locale" sono queste le parole chiave del dott. Giovanni Monopoli, a conferma che la sua non è solo una candidatura, ma è un progetto di "cura" per la città. Oggi, mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 19:15, presenterà ufficialmente la sua candidatura al Consiglio Comunale di Trani per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

L'appuntamento si terrà in un luogo simbolo di questa campagna elettorale: il Comitato di Marco Galiano, situato nella centralissima Via Mario Pagano. Sarà un momento di confronto diretto tra il medico, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra e i cittadini.

Dal camice bianco all'impegno civile - Dopo decenni trascorsi ad ascoltare i bisogni dei tranesi nel segreto del suo ambulatorio, il Dott. Monopoli ha scelto di abbracciare la proposta del Partito Democratico. Una scelta maturata dalla convinzione che la sanità non si difenda solo nelle corsie, ma soprattutto nelle sedi istituzionali. "In questi anni ho visto cambiare il volto della nostra sanità," ha dichiarato il dottore in vista dell'incontro. "Ho visto la chiusura dell'ospedale e la nascita del PTA. Oggi sento il dovere di mettere la mia esperienza a disposizione della comunità per far sì che il diritto alla salute non sia solo uno slogan, ma una realtà fatta di tempi brevi, burocrazia snella e servizi vicini alle persone."

Il binomio con Marco Galiano - La scelta di sostenere Marco Galiano nasce da una visione comune di città: una Trani più inclusiva, attenta alle fragilità e capace di dialogare con la Regione per potenziare i servizi territoriali. Galiano, figura di spicco del mondo dell'associazionismo e della scuola, vede nel Dott. Monopoli il tassello fondamentale per costruire un programma socio-sanitario solido e credibile.

I temi dell'incontro - Durante la serata di oggi verranno toccati i punti cardine della proposta di Monopoli:
  • Potenziamento del PTA: trasformare la struttura di Trani in un vero polo di eccellenza per la diagnostica e le cronicità.
  • Meno burocrazia per i pazienti: percorsi semplificati per anziani e disabili.
  • Telemedicina e assistenza domiciliare: portare la salute direttamente nelle case dei cittadini.
L'invito è esteso a tutta la cittadinanza, ai pazienti, agli amici e a chiunque voglia dare un contributo di idee per la Trani di domani.
INFO E APPUNTAMENTO:
  • Cosa: Presentazione candidatura Dott. Giovanni Monopoli (Consiglio Comunale - PD)
  • Dove: Comitato Elettorale Marco Galiano, Via Mario Pagano, Trani
  • Quando: Oggi, mercoledì 29 aprile, ore 19:15
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