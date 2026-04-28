Eccellenze dello Sport Pugliese
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Running e Atletica

Il tranese Luca Mammolino entra nell'albo d'oro delle Eccellenze dello Sport Pugliese

Medaglia d'oro nei 60 metri corsa e medaglia di bronzo nel getto del peso

Trani - martedì 28 aprile 2026 Comunicato Stampa
Non uno, ma ben tre nomi della Barletta Sportiva entrano ufficialmente nell'albo d'oro delle Eccellenze dello Sport Pugliese 2025. La Regione Puglia ha voluto premiare singolarmente Mauro Preziosa, Vincenzo Cascella e Luca Mammolino per i titoli nazionali conquistati ad Ancona, riconoscendo a ciascuno di loro il valore di un'annata sportiva straordinaria.

Il riconoscimento della Regione e dell'Assessore Casili Il prestigioso attestato di "Eccellenza", firmato dal Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e dall'Assessore al Welfare e allo Sport Cristian Casili, è stato conferito ai tre atleti come premio per aver raggiunto i vertici delle classifiche nazionali.

Un riconoscimento individuale che sottolinea il talento e il sacrificio personale di ogni protagonista, capace di distinguersi in competizioni di altissimo livello. I tre campioni sul tetto d'Italia.

Il premio istituzionale giunge dopo la trionfale trasferta dei Campionati Italiani Indoor di Atletica Paralimpica FISPES ad Ancona, dove i tre portacolori della Barletta Sportiva hanno sbaragliato la concorrenza nelle rispettive specialità:
Mauro Preziosa - Premiato come eccellenza assoluta per il suo straordinario 1° Posto Nazionale nei 1500 metri corsa (categoria T54). La sua impresa su pista gli ha valso il titolo di Campione d'Italia, confermando la sua velocità e determinazione come punto di riferimento dell'atletica paralimpica pugliese.

Vincenzo Cascella - Un riconoscimento che onora il suo doppio impegno di atleta e dirigente. Cascella ha conquistato la medaglia d'oro nei 1500 metri corsa (categoria T13), confermandosi ai vertici nazionali della velocità e, allo stesso tempo, guida fondamentale della società in veste di Presidente della Barletta Sportiva.

Luca Mammolino - Un successo che gli è valso il plauso regionale grazie a un bottino di due medaglie. Mammolino ha conquistato la medaglia d'oro nei 60 metri corsa (categoria T46), laureandosi Campione d'Italia, a cui ha aggiunto una preziosa medaglia di bronzo nel getto del peso, dimostrando una poliedricità straordinaria.

Il valore delle "Eccellenze 2025"
L'iniziativa promossa dall'Assessore Cristian Casili mira a sostenere quegli atleti che, attraverso i loro risultati, diventano ambasciatori della Puglia nel mondo. Premiare singolarmente Mauro Preziosa, Vincenzo Cascella e Luca Mammolino significa riconoscere tre storie diverse di sport e resilienza, tutte nate e cresciute sotto l'ala della Barletta Sportiva.

Per la città di Barletta, vedere tre propri concittadini ricevere contemporaneamente questo titolo regionale è motivo di immenso orgoglio. È un segnale forte: lo sport paralimpico, grazie a campioni e dirigenti di questa caratura, occupa ormai un posto di primo piano tra le eccellenze del nostro territorio.

Un ulteriore valore aggiunto bello e significativo è che i 3 atleti tesserati per la Asd Barletta Sportiva: Mauro Preziosa è di Bisceglie, Luca Mammolino è di Trani e Vincenzo Cascella è di Barletta; questo rappresenta un vero esempio di valorizzazione dello sport della nostra provincia bat.
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