Fortitudo Trani, sarà ancora Divisione Regionale 1: salvezza raggiunta ai playout

La Fortitudo Trani conquista la permanenza nel campionato di DR1 per la stagione 2026/2027, centrando un obiettivo tutt'altro che scontato al termine di un'annata lunga, complessa e ricca di ostacoli. Un traguardo raggiunto attraverso i playout: decisiva la doppia vittoria, in Gara 1 e Gara 2, contro Atletica Basket Putignano.L'ultimo incontro stagionale, valso la salvezza, è stato lo specchio perfetto del percorso vissuto dalla squadra durante un'annata non semplice: partenza leggermente a rilento, poca lucidità e difficoltà a trovare ritmo, prima della svolta arrivata grazie all'intensità difensiva. Quando la Fortitudo ha alzato il livello dell'aggressività e della concentrazione, la gara ha cambiato volto, mostrando una squadra capace di reagire e di lottare con determinazione nei momenti decisivi.Una prestazione fatta di orgoglio e carattere, qualità che hanno permesso ai ragazzi di conquistare una salvezza meritata, al termine di una stagione in cui nulla è stato semplice. Tra alti e bassi, la squadra ha saputo restare compatta, trovando nel gruppo la propria forza principale.A fine gara, il commento di coach Di Lauro fotografa perfettamente lo stato d'animo dell'ambiente biancazzurro: soddisfazione per l'obiettivo raggiunto, ma anche consapevolezza di un potenziale ancora inespresso. "Non è il finale che avevamo immaginato, maattraverso i playout ha comunque un grande valore. Sono convinto che questo gruppo avrebbe potuto fare di più, magari giocandosi altre opportunità, ma è andata così e dobbiamo essere contenti. Parliamo di una squadra con un'età media di, interamente composta da ragazzi provenienti dal nostro settore giovanile. Questo ci permette di guardare al futuro con fiducia: abbiamo tante basi su cui lavorare e margini di crescita importanti."Parole che raccontano molto più di una semplice salvezza. La Fortitudo Trani, infatti, rappresenta un progetto costruito attorno ai giovani, con una prima squadra che è naturale prosecuzione del vivaio. Una scelta chiara, identitaria, che punta sulla formazione interna e sulla crescita progressiva degli atleti.Archiviato il campionato DR1, la stagione della Fortitudo Trani è tutt'altro che conclusa. Il club continua infatti a essere protagonista con il proprio, vero cuore pulsante della società e pilastro del progetto tecnico. Lo sguardo è già rivolto avanti: consolidare quanto fatto, crescere, e trasformare le difficoltà di oggi nei punti di forza di domani. Perché questa salvezza, più che un traguardo, rappresenta un nuovo punto di partenza.