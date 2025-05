Fortitudo Trani-AGE Trani sarà protagonista a "BaskINcampo" al Palacosmai di Bisceglie

Il Rotaract Bisceglie ospita la prima edizione di un evento che celebra l'inclusione sportiva, con la partecipazione entusiasta della squadra tranese. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per "BaskINcampo", la manifestazione inaugurale promossa dal Rotaract Club di Bisceglie che porterà la disciplina del baskin direttamente nella città. L'appuntamento è fissato per domenica 1 e lunedì 2 giugno al PalaCosmai, dove si terranno tornei e dimostrazioni all'insegna dell'inclusione e del divertimento. Tra le squadre protagoniste di questo evento c'è lapronta a scendere in campo e a mostrare lo spirito di questa innovativa disciplina.Ma cos'è il baskin? Si tratta di una disciplina sportiva ispirata al basket, ma profondamente modificata per consentire a giocatori con diverse abilità fisiche e cognitive di competere insieme sullo stesso campo. L'obiettivo è favorire l'inclusione totale: le regole, le attrezzature (ad esempio, possono esserci più canestri a diverse altezze e posizioni) e i ruoli sono adattati per permettere a tutti, normodotati e diversamente abili, di contribuire attivamente al gioco, incoraggiando l'interazione, la cooperazione e il divertimento senza che nessuno venga lasciato indietro.Oltre alla Fortitudo Trani-AGE Trani, parteciperanno all'evento anche l'Asd Bears Baskin Isola Vicentina, Atletica Andria e Aps "Mano nella mano" Molfetta, creando un melting pot di talenti e passione per lo sport. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bisceglie e supportata dall'Eisi (Ente Italiano Sport Inclusivi), è aperta al pubblico, e i giovani organizzatori del Rotaract, guidati dalla presidente Mara Pinto, invitano caldamente la comunità biscegliese a partecipare in massa. Sarà un'opportunità unica per conoscere da vicino il baskin e toccare con mano come lo sport possa essere un potente veicolo di inclusione sociale in un contesto sano e gioioso.Il programma prevede momenti salienti come il "Tutti in campo" lunedì alle 11, un'occasione imperdibile per i cittadini di provare in prima persona l'attività. Già domenica alle 12, si terrà un breve meeting di divulgazione sulla disciplina, esteso a tutte le associazioni, cooperative e realtà del territorio attente al sociale.La presenza e l'impegno della Fortitudo Trani-AGE Trani sottolineano l'importanza di questo evento non solo per Bisceglie, ma per l'intera regione, che continua a dimostrare una crescente sensibilità verso le pratiche sportive inclusive.