Marco Galiano tra la gente: “Non fuggiamo dai problemi, uniamo i puntini per costruire il futuro”
Marco Galiano tra la gente: “Non fuggiamo dai problemi, uniamo i puntini per costruire il futuro”
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Marco Galiano tra la gente: “Non fuggiamo dai problemi, uniamo i puntini per costruire il futuro”

Si conclude la prima parte di incontri nei quartieri: da Parco Madonna degli Scout a Piazza Sant'Agostino

Trani - mercoledì 6 maggio 2026 Comunicato Stampa
Il candidato sindaco Marco Galiano ha concluso il primo ciclo di appuntamenti sul territorio incontrando i cittadini in tre tappe fondamentali:
  • Venerdì 1 maggio - Parco Madonna degli Scout
  • Sabato 2 maggio - Pinetina di Via Andria
  • Lunedì 4 maggio - Piazza Sant'Agostino
«Il viaggio tra i quartieri di Trani - dichiara Marco Galiano - conferma un elemento fondamentale: la vera forza di questo progetto risiede nel contatto diretto e nella conoscenza capillare del territorio, "casa per casa". Gli incontri al Parco Madonna degli Scout, alla Pinetina e in Piazza Sant'Agostino ci restituiscono il senso profondo dell'impegno politico come servizio di prossimità».

«Piazza Sant'Agostino, in particolare - prosegue - rappresenta un luogo simbolo della trasformazione urbana e delle sfide amministrative imminenti e nonostante il dibattito acceso riguardante il suo cambiamento, conferma la nostra scelta di cercare sempre il confronto con le cittadine e i cittadini. Amministrare significa avere il coraggio di affrontare i problemi con franchezza, trasformando ogni sfida burocratica o strutturale in un'opportunità concreta di crescita per la comunità. L'obiettivo per la Trani del 2026 è quello di creare una città capace di accogliere e dialogare, un centro vivo dove ogni fascia d'età possa riconoscersi in un progetto comune. La visione turistica deve evolvere: alla nostra città non serve un turismo di massa che satura gli spazi urbani, ma un modello di qualità che valorizzi l'anima interculturale e interreligiosa del territorio. Trani possiede una bellezza straordinaria: non è più il tempo di guardare solo alle radici, che a volte rischiano di restare ancorate al passato o di creare ostacoli, ma di guardare avanti per unire i puntini e tracciare un futuro dinamico. L'impegno è quello di rendere la città non solo esteticamente più curata, ma più umana e funzionale, dimostrando ogni giorno il valore di appartenere a questa comunità. Il futuro non si aspetta, si programma».

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