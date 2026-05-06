Marco Galiano tra la gente: “Non fuggiamo dai problemi, uniamo i puntini per costruire il futuro”

Venerdì 1 maggio - Parco Madonna degli Scout

Sabato 2 maggio - Pinetina di Via Andria

Lunedì 4 maggio - Piazza Sant'Agostino

Il candidato sindaco Marco Galiano ha concluso il primo ciclo di appuntamenti sul territorio incontrando i cittadini in tre tappe fondamentali:«Il viaggio tra i quartieri di Trani - dichiara Marco Galiano - conferma un elemento fondamentale: la vera forza di questo progetto risiede nel contatto diretto e nella conoscenza capillare del territorio, "casa per casa". Gli incontri al Parco Madonna degli Scout, alla Pinetina e in Piazza Sant'Agostino ci restituiscono il senso profondo dell'impegno politico come servizio di prossimità».«Piazza Sant'Agostino, in particolare - prosegue - rappresenta un luogo simbolo della trasformazione urbana e delle sfide amministrative imminenti e nonostante il dibattito acceso riguardante il suo cambiamento, conferma la nostra scelta di cercare sempre il confronto con le cittadine e i cittadini. Amministrare significa avere il coraggio di affrontare i problemi con franchezza, trasformando ogni sfida burocratica o strutturale in un'opportunità concreta di crescita per la comunità. L'obiettivo per la Trani del 2026 è quello di creare una città capace di accogliere e dialogare, un centro vivo dove ogni fascia d'età possa riconoscersi in un progetto comune. La visione turistica deve evolvere: alla nostra città non serve un turismo di massa che satura gli spazi urbani, ma un modello di qualità che valorizzi l'anima interculturale e interreligiosa del territorio. Trani possiede una bellezza straordinaria: non è più il tempo di guardare solo alle radici, che a volte rischiano di restare ancorate al passato o di creare ostacoli, ma di guardare avanti per unire i puntini e tracciare un futuro dinamico. L'impegno è quello di rendere la città non solo esteticamente più curata, ma più umana e funzionale, dimostrando ogni giorno il valore di appartenere a questa comunità. Il futuro non si aspetta, si programma».COMUNICATO ELETTORALE SPONSORIZZATO