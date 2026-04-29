Sal Da Vinci
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La notte misteriosa di Sal Da Vinci a Trani: «Rumori inspiegabili in camera dopo il concerto»

Il cantante racconta a Belve l’episodio vissuto dopo lo show in piazza

Trani - mercoledì 29 aprile 2026 14.17
Notte insolita a Trani per Sal Da Vinci, che durante la sua ospitata a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, ha raccontato un episodio curioso vissuto la scorsa estate dopo il suo spettacolo in città.

Il cantante, tra aneddoti e storie legate alla sua carriera, ha ricordato di essere stato svegliato nel cuore della notte da forti rumori improvvisi nella stanza in cui alloggiava. Erano circa le tre quando, sorpreso da un primo boato, si è alzato per controllare senza però trovare alcuna spiegazione: nessuno in camera, nulla fuori dalla finestra, piazza silenziosa. Tornato a letto, dopo pochi minuti un secondo rumore, ancora più intenso, lo ha costretto nuovamente ad accendere la luce e verificare, ma anche questa volta senza risultato.

Il giorno successivo, raccontando quanto accaduto, avrebbe scoperto di non essere stato l'unico a vivere sensazioni simili, alimentando così tra ironia e mistero il racconto di una notte decisamente particolare.

Nel corso dell'intervista, Francesca Fagnani ha scherzato chiedendogli se avesse tentato un dialogo con questa presunta presenza. Sal Da Vinci, con il suo consueto tono leggero, ha spiegato di aver semplicemente detto ad alta voce di essere una brava persona e di voler solo riposare, ricordando poi con un sorriso di aver interpretato quella presenza come benevola, tanto da riuscire infine a dormire serenamente fino al mattino.
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