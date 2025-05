Mercoledì sera su TV8 la replica della puntata di "4 Ristoranti" girata a Trani

Domani sera, mercoledì 14 maggio, alle ore 21:30, TV8 riproporrà la puntata di "Alessandro Borghese – 4 Ristoranti" girata a Trani, offrendo a tutti la possibilità di rivivere la competizione tra quattro ristoranti del centro storico della città pugliese: Babalù, Terradimare, Pelledoca e Memento Ristorante.



La puntata è stata originariamente trasmessa su Sky Uno lo scorso 2 febbraio, come parte della decima edizione del programma. Nella sfida di Trani, il ristorante Terradimare, guidato dalla titolare Deborah, si è aggiudicato la vittoria, distinguendosi per la qualità della cucina e l'attenzione al servizio. Per chi non ha avuto l'opportunità di vedere la puntata su Sky, la messa in onda su TV8 rappresenta un'occasione imperdibile per scoprire le eccellenze gastronomiche di Trani e vivere l'emozione della competizione tra ristoratori.