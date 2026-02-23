Mattia Petrocelli
Mattia Petrocelli
Attualità

Trani ancora protagonista in tv: Mattia Petrocelli alla Ruota della Fortuna

Il giovane tranese protagonista nella puntata di ieri del popolare quiz su Canale5

Trani - lunedì 23 febbraio 2026 9.09
Dopo la recente partecipazione di Vito Tanzarella, un altro cittadino di Trani ha preso parte al celebre quiz televisivo La Ruota della Fortuna. Nella puntata andata in onda ieri sera, è stato Mattia Petrocelli a rappresentare la città, cimentandosi tra consonanti, vocali e giri di ruota.

Nel corso della trasmissione, Petrocelli, accompagnato da suo padre Mario, ha affrontato le diverse manche con entusiasmo e determinazione, vivendo l'emozione del gioco davanti al pubblico televisivo. Anche lui, come Tanzarella, non è riuscito ad accedere alla manche finale e portare a casa il premio sperato. Rimane tuttavia una bella esperienza che ha acceso l'orgoglio dei concittadini e che conferma come Trani continui a essere ben rappresentata anche nei programmi di punta della televisione nazionale.
  Televisione
