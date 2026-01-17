Franco Liuzzi racconta Osvaldo Cavandoli - CIrcolo Foto Adriana Fabrizio" />
Franco Liuzzi racconta Osvaldo Cavandoli - CIrcolo "Dino Risi". Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Grande seguito per il racconto su Osvaldo Cavandoli secondo Franco Liuzzi

La linea di Osvaldo Cavandoli protagonista del racconto “La linea è libera – il valore della creatività” al circolo “Dino Risi” di Trani

Trani - sabato 17 gennaio 2026 16.16
La creatività e l'ingegno di Osvaldo Cavandoli sono stati protagonisti nella serata di ieri in un racconto senza filtri di Franco Liuzzi, docente di comunicazione d'impresa presso l'Università degli Studi di Bari e ospite del circolo "Dino Risi", in un viaggio nel tempo che ha ripercorso i suoi esordi e la felice collaborazione con Carlo Bonomo e Franco Godi. Il percorso di Cavandoli ha fatto da apripista anche per le giovani generazioni che oggi si ispirano alla sua celebre e sagace linea per creare qualcosa di nuovo e originale, valorizzando al massimo la creatività, fulcro di tutta la produzione cavandoliana.

Franco Liuzzi, che è uno dei "Cavambasciatori" nominati dal figlio di Cavandoli, Sergio, in un'intervista ha racconta chi è stato Osvaldo Cavandoli e come poter portare avanti la sua eredità.

D: Qual è la genesi del racconto su Cavandoli portato in scena?
R: I miei racconti riguardano la storia della réclame e della televisione con una particolare attenzione alla creatività, che io ritengo essere cruciale e importante in questa società dove si fanno tante fotocopie. La storia di Cavandoli, un grande animatore e maestro del cinema d'animazione, sopravvive a distanza di tantissimi anni con una linea essenziale: è il concetto di linea, di minimalismo assoluto e totale che lui trasforma in tante applicazioni.
Cavandoli ha dato vita a questa creatura animata, che ha avuto un grande successo sia nel cinema d'animazione che poi nella televisione, quando la televisione è nata - nel 1954 – e in maniera particolare dal '57 in poi, quando è nato "Carosello", questo grande contenitore di reclame, grazie al quale, infine, ha avuto un successo internazionale.

D: Chi sono i "Cavambasciatori"?
R: Suo figlio Sergio ha creato una rete che ha battezzato come rete dei "Cavambasciatori": siamo dieci persone in Italia che, in regioni diverse, raccontano la storia di suo padre, un po' per celebrarlo, un po' per non dimenticarlo e anche un po' per stimolare le nuove generazioni a inventarsi un loro progetto, a provare a creare e non copiare, non emulare, non allinearsi, non diventare conformisti.

D: Come avrebbe utilizzato Cavandoli l'intelligenza artificiale se avesse creato la linea oggi, nel 2026?
R: Se ho capito bene il modo di pensare di Cavandoli - che era un artigiano - il concetto di intelligenza artificiale non l'avrebbe nemmeno preso in considerazione, perché nella sua epoca c'era una soddisfazione che nasceva dalla manualità, dal creare e che è molto diversa e anche molto lontana dall'intelligenza artificiale. L'IA, infatti, non invita a creare, a trasformare, ad avere delle idee. Innanzitutto, per avere delle idee bisogna allenarsi; le idee non danno appuntamento: bisogna essere creativi e non scegliere la strada più comoda.

D: Lei ha parlato di minimalismo. Cavandoli è stato un minimalista rivoluzionario; oggi il minimalismo è diventato una moda: si sta, forse, svuotando di significato?
R: Sì, è possibile; oggi è diventato tutto difficile da interpretare e da classificare. Francamente, come dicevo prima, le soluzioni facili a me non piacciono proprio come criterio; io sono per la ricerca, per gli approfondimenti e, quindi, l'invito è quello di avere un proprio guizzo, diciamo così.
D: Lei ha detto che Cavandoli è un artigiano; possiamo considerarlo anche un'artista? Oppure è più artigiano che artista?
R: Lui è sicuramente un'artista; nella sua epoca gli artisti si costruivano le cose: c'è anche questo aspetto manuale. Gli artisti si costruivano i personaggi, li realizzavano proprio manualmente, questa cosa e e libidinosa! È qualcosa di sensuale, nel senso che io penso che sia incredibilmente appagante. È un po' come dare vita a qualcosa, farla respirare, farla vivere nel tempo.
Ecco, quello che noi possiamo fare è evitare che questi personaggi e i loro creatori non vengano dimenticati, non vengano coperti dalla polvere e non vengano lasciati in luoghi e in contesti in cui non vengono apprezzati.
  • Televisione
Altri contenuti a tema
Giancarlo da Trani vince 44mila euro ad Affari Tuoi Attualità Giancarlo da Trani vince 44mila euro ad Affari Tuoi Il concorrente ha giocato in prima serata nel celebre show targato Rai1
Mercoledì sera su TV8 la replica della puntata di "4 Ristoranti" girata a Trani Attualità Mercoledì sera su TV8 la replica della puntata di "4 Ristoranti" girata a Trani Appuntamento alle 21.30
Attesa finita: dal 5 maggio su Rai1 "Gerri", la fiction ambientata a Trani Attualità Attesa finita: dal 5 maggio su Rai1 "Gerri", la fiction ambientata a Trani La città farà da sfondo ad una storia fatta di passioni, segreti e verità nascoste
Prossimamente su Rai Uno: conto alla rovescia per Gerri, la serie ambientata a Trani Vita di città Prossimamente su Rai Uno: conto alla rovescia per Gerri, la serie ambientata a Trani L'annuncio anche oggi al Bif&st di Bari dopo il rinvio della messa in onda dello scorso anno
Il tranese Alfredo Nolasco ritorna al varietà con Elena Presti in Gran Galà Italia Speciale Il tranese Alfredo Nolasco ritorna al varietà con Elena Presti in Gran Galà Italia Solo un mese fa l'ex disc jockey e giornalista fu premiato con l'Antenna d’Oro per la Tivvù
Alessandro Bertolino, professore di Psichiatria all'università di Bari, oggi ospite a Medicina33 su Tg2 Attualità Alessandro Bertolino, professore di Psichiatria all'università di Bari, oggi ospite a Medicina33 su Tg2 Nella rubrica quotidiana dedicata alla salute è stato approfondito il tema delle emozioni
Domenica su Sky Uno la puntata di 4Ristoranti girata a Trani Attualità Domenica su Sky Uno la puntata di 4Ristoranti girata a Trani Le riprese erano state fatte ad aprile dell'anno scorso
1 Antenna d’Oro per la TIVVÙ, anche il tranese Alfredo Nolasco tra i premiati Attualità Antenna d’Oro per la TIVVÙ, anche il tranese Alfredo Nolasco tra i premiati Il giornalista e conduttore sarà a fianco di numerosi big della televisione italiana
Ambiente, la BAT laboratorio della svolta di Decaro. La sfida di Debora Ciliento: "Per Trani ci sono "
17 gennaio 2026 Ambiente, la BAT laboratorio della svolta di Decaro. La sfida di Debora Ciliento: "Per Trani ci sono"
Scuola e lavoro, una filiera per il futuro: l’IISS Moro-Cosmai innova la formazione
17 gennaio 2026 Scuola e lavoro, una filiera per il futuro: l’IISS Moro-Cosmai innova la formazione
Il dialetto, voce dell'identità: al Mimesis un viaggio nelle lingue del territorio
17 gennaio 2026 Il dialetto, voce dell'identità: al Mimesis un viaggio nelle lingue del territorio
Presentato a Trani il libro “Una vita per vincere il cancro” del professor Francesco Schittulli
17 gennaio 2026 Presentato a Trani il libro “Una vita per vincere il cancro” del professor Francesco Schittulli
Trani capitale del Tango: a Palazzo Beltrani un confronto su turismo e territorio
17 gennaio 2026 Trani capitale del Tango: a Palazzo Beltrani un confronto su turismo e territorio
Trani, possibili disagi nella raccolta rifiuti martedì 20 gennaio
17 gennaio 2026 Trani, possibili disagi nella raccolta rifiuti martedì 20 gennaio
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: incontri anche a Trani
17 gennaio 2026 Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: incontri anche a Trani
Lavinia Group Volley Trani: domenica al “Ferrante” la sfida contro VolleyUp & Eulogic Acquaviva
17 gennaio 2026 Lavinia Group Volley Trani: domenica al “Ferrante” la sfida contro VolleyUp & Eulogic Acquaviva
Sanità, Etica & Politica incalza: "PTA Trani, ora o mai più "
17 gennaio 2026 Sanità, Etica & Politica incalza: "PTA Trani, ora o mai più"
La Spezia, tragedia a scuola: la riflessione della Prof.ssa Francesca Zitoli richiama le responsabilità degli adulti
16 gennaio 2026 La Spezia, tragedia a scuola: la riflessione della Prof.ssa Francesca Zitoli richiama le responsabilità degli adulti
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.