Il centrodestra a Trani lancia il “No Tax Day” e promuove una raccolta firme contro l’aumento dell’addizionale IRPEF regionale

La coalizione di centrodestra, che sostiene la candidatura dia Sindaco di Trani, Venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 20:00, si mobiliterà in Piazza della Repubblica a Trani per dare vita al "No Tax Day". L'iniziativa prevede l'allestimento di un gazebo informativo e l'avvio di una raccolta firme aperta a tutta la cittadinanza.Al centro della protesta vi è il netto rifiuto del recente provvedimento di aumento dell'addizionale regionale IRPEF deliberato dalla Regione Puglia con effetto retroattivo dal mese di gennaio 2026. Secondo i rappresentanti della coalizione, tale misura grava in modo insostenibile sulle famiglie, sui lavoratori e sulle imprese del territorio, in un momento storico ed economico già ampiamente complesso.L'incremento dell'IRPEF deciso dall'amministrazione regionale rappresenta un ulteriore e ingiustificato prelievo dalle tasche dei cittadini pugliesi. Invitiamo tutta la cittadinanza di Trani a partecipare e a firmare, un gesto fondamentale per far sentire la nostra voce e dire un "no" chiaro e deciso a questa politica di continuo inasprimento fiscale. Lo slogan è chiaro: Firma oggi per non pagare domani». La stampa, i giornalisti e gli operatori dell'informazione sono invitati a partecipare per documentare l'evento e raccogliere le dichiarazioni dei rappresentanti politici e dei cittadini presenti."