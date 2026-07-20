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Caldo estremo in Puglia: bollino rosso fino al 21 luglio

Il Ministero della Salute mantiene il massimo livello di allerta

Trani - lunedì 20 luglio 2026 14.55
Prosegue l'ondata di calore che sta interessando la Puglia. Il bollettino giornaliero del Ministero della Salute conferma infatti il livello 3 di allerta (bollino rosso), il massimo previsto, almeno fino a domani, 21 luglio, a causa delle temperature elevate e delle condizioni climatiche particolarmente critiche.
Le ondate di calore si verificano quando per almeno tre giorni consecutivi si registrano temperature molto elevate, spesso accompagnate da alti livelli di umidità, forte irraggiamento solare e scarsa ventilazione. Si tratta di condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti affetti da patologie croniche.
Per fornire assistenza e informazioni ai cittadini, il Ministero della Salute, in collaborazione con Inail, ha attivato il numero di pubblica utilità 1500, gratuito e operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 (esclusi i festivi).
Le autorità invitano la popolazione ad adottare le principali misure di prevenzione: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere frequentemente, indossare abiti leggeri e mantenere gli ambienti il più possibile freschi, consultando quotidianamente il bollettino sulle ondate di calore.
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