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Biblioteca "Giovanni Bovio" - Trani
Eventi e cultura

Forum regionale per lo sviluppo sostenibile, a Trani la restituzione finale del percorso partecipativo

Domani alla Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio” saranno presentati i risultati emersi dalle quattro tappe territoriali del Forum regionale

Trani - martedì 23 giugno 2026 17.41
Si terrà domani, mercoledì 24 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12:00, presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani, l'evento di restituzione finale dei risultati raccolti durante le quattro tappe territoriali del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Interverranno l'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, e il gruppo di lavoro del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, costituito dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia e dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM) dell'Università degli Studi di Bari.
I quattro incontri territoriali di Cutrofiano (Le), Crispiano (Ta), Noicattaro (Ba) e Manfredonia (Fg) sono stati l'occasione per avviare un confronto aperto tra amministrazioni pubbliche, associazioni, cooperative, università, organizzazioni del terzo settore, imprese e cittadini attivi col fine di avanzare proposte concrete sulle seguenti aree tematiche: Persone (inclusione, salute e parità di genere); Pianeta (la sfida per il clima, l'acqua e la biodiversità); Prosperità (lavoro dignitoso e innovazione sostenibile); Pace (diritti, legalità e istituzioni solide); Culture per la sostenibilità (creatività ed educazione come motore del cambiamento); Giovani per la sostenibilità (le nuove generazioni al centro della trasformazione).
L'accesso all'evento è libero
  • Regione Puglia
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