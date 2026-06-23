Forum regionale per lo sviluppo sostenibile, a Trani la restituzione finale del percorso partecipativo

Si terrà domani, mercoledì 24 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12:00, presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani, l'evento di restituzione finale dei risultati raccolti durante le quattro tappe territoriali del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.Interverranno l'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, e il gruppo di lavoro del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, costituito dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia e dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM) dell'Università degli Studi di Bari.I quattro incontri territoriali di Cutrofiano (Le), Crispiano (Ta), Noicattaro (Ba) e Manfredonia (Fg) sono stati l'occasione per avviare un confronto aperto tra amministrazioni pubbliche, associazioni, cooperative, università, organizzazioni del terzo settore, imprese e cittadini attivi col fine di avanzare proposte concrete sulle seguenti aree tematiche: Persone (inclusione, salute e parità di genere); Pianeta (la sfida per il clima, l'acqua e la biodiversità); Prosperità (lavoro dignitoso e innovazione sostenibile); Pace (diritti, legalità e istituzioni solide); Culture per la sostenibilità (creatività ed educazione come motore del cambiamento); Giovani per la sostenibilità (le nuove generazioni al centro della trasformazione).L'accesso all'evento è libero