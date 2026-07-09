Andrea Ferri - Cnsigliere Regionale FDI. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Andrea Ferri - Cnsigliere Regionale FDI. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Regione Puglia | Andrea Ferri (Fratelli d'Italia): «Sulle agenzie regionali Decaro torna al modello del centrodestra»

Nota congiunta del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione Puglia

Trani - giovedì 9 luglio 2026 7.34 Comunicato Stampa
La dichiarazione congiunta del presidente Paolo Pagliaro con i consiglieri del gruppo Fratelli d'Italia Tonia Spina (vicepresidente), Andrea Ferri, Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Giampaolo Vietri
AGENZIE REGIONALI, FDI: FINALMENTE SI TORNA AL PASSATO, BRAVO DECARO CHE STA ADOTTANDO IL MODELLO CDX: "Praticamente in Regione Puglia si torna al Modello cdx. Finalmente!

Il taglio delle poltrone nei CdA delle aziende regionali, infatti, è un ritorno al passato: a quando a governare la Puglia era il centrodestra e al vertice di queste vi era praticamente solo un amministratore/direttore. "Poi al governo arrivò il centrosinistra con tutti gli 'operai delle fabbriche' da sistemare e i pugliesi cominciarono ad assistere alla moltiplicazione delle poltrone. "Ma l'apoteosi si è raggiunta sotto il 'regno Emiliano', quando le poltrone non servivano solo a dare uno stipendio ai fedelissimi, ma anche ad attirare tanti uccelli migratori che passavano dal cdx alla corte del sultano Michelone! È stato allora che i cdx da 3 sono addirittura passati a 5/7 (a seconda delle persone da sistemare!), non solo si sono inventati veri e propri ruoli (vedi il vice capo di gabinetto). Tanto a pagare erano i pugliesi... "Per Fratelli d'Italia alcune agenzie potrebbero proprio essere soppresse e rientrare, con il personale, negli assessorati, abbiamo presentato anche una Proposta di Legge che, guarda caso!, non viene calendarizzata.. ma anche la sforbiciata è un inizio!".

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