Santamarea Panorama Beach Bar​
Santamarea Panorama Beach Bar​
Speciale

Santamarea Panorama Beach Bar​: la nuova oasi della slow life sul lungomare di Trani

Una fuga dalla routine, dall’ aperitivo al tramonto ai drink sotto la magia delle stelle, con uno splendido affaccio sul mare

Trani - venerdì 3 luglio 2026 10.07 Sponsorizzato
Good vibes e vista mare sono le parole chiave del chiosco SANTAMAREA PANORAMA BEACH BAR di Trani! Incastonato tra la città e il mare, offre uno scorcio sulla parte più bella della litoranea tranese, fuori dal caos cittadino e in un frizzante mix tra relax e divertimento, trovandosi sul Lungomare Cristoforo Colombo n.168.

I giovani gestori hanno deciso di puntare sul loro territorio attraverso la passione e l'amore per la Puglia e la slow life, in seguito ad una decennale esperienza nel settore. Il check point perfetto dalla mattina alla sera, dalla colazione al pre-serata, passando per un ottimo aperitivo in compagnia tra i colori del tramonto fino ad arrivare all'esperienza sensoriale di un drink sotto le stelle, sempre in una cornice unica affacciata sul mare.

La dolce vita al SANTAMAREA continua con sofisticata musica di accompagnamento per una coccola completa e per fuggire dalla routine giornaliera.

Per tutte le informazioni e curiosità, ci sono le pagine social
Instagram: https://www.instagram.com/santamareapanoramabar/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61589962131789
Santamarea
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