Campionati Italiani U20 di Caorle: è il turno di Ivan Musicco

Attualmente il tranese è secondo nella graduatoria nazionale

Running e Atletica

Archiviata l'esaltante prestazione del Campione Italiano U18nel salto con l'asta, ci prepariamo a vivere un altro intenso fine settimana di grandi emozioni. Sarà infatti, altro atleta tranese dell'Elite Academy Bari, accompagnato dal suo Coach/padre Raffaele, a scendere in pista ai. Attualmente secondo nella graduatoria nazionale, con un primato personale di, punterà a conquistare una posizione di prestigio sul podio. Tutta Trani con l'Elite Academy Bari farà il tifo per Ivan, con l'augurio che possa esprimere al meglio il suo valore e regalarci un'altra grande soddisfazione.! Forza ragazzi!