Ivan Musicco
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Running e Atletica

Campionati Italiani U20 di Caorle: è il turno di Ivan Musicco

Attualmente il tranese è secondo nella graduatoria nazionale

Trani - giovedì 2 luglio 2026 13.07 Comunicato Stampa
Archiviata l'esaltante prestazione del Campione Italiano U18 Belardi nel salto con l'asta, ci prepariamo a vivere un altro intenso fine settimana di grandi emozioni. Sarà infatti Ivan Musicco, altro atleta tranese dell'Elite Academy Bari, accompagnato dal suo Coach/padre Raffaele, a scendere in pista ai Campionati Italiani U20 di Caorle. Attualmente secondo nella graduatoria nazionale, con un primato personale di 5,00 metri, punterà a conquistare una posizione di prestigio sul podio. Tutta Trani con l'Elite Academy Bari farà il tifo per Ivan, con l'augurio che possa esprimere al meglio il suo valore e regalarci un'altra grande soddisfazione. Forza Ivan! Forza ragazzi!
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