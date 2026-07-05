Simone Cancellaro riconfermato fra i pali della Apulia Trani C5

In vista del prossimo campionato di serie C2 continua a prendere forma la rosa dell'Apulia Trani C5 con la società biancoazzurra che è lieta di annunciare la riconferma del portiere classe 2004,: "La trattativa? A dire il vero già alla fine della scorsa stagione con la società mi ero lasciato ottimamente e quindi ho deciso di continuare. Inoltre, il gruppo che si era formato mi è piaciuto davvero tanto".: "Ovviamente è quello di crescere allenandoci al massimo sul campo. Lo stesso vale per me dato che, tra l'altro, è una delle mie prime esperienze". Un pensiero sulla prossima serie C2: "Mi aspetto un campionato competitivo e impegnativo. Però noi ci faremo trovare sempre pronti"."Ci tengo a ringraziare il tecnico Simone e tutto lo staff che, dopo l'esperienza della scorsa stagione, sta credendo ancora in me. Proverà a dare il meglio di me".