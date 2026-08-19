118 Trani
118 Trani
Politica

Emergenza-urgenza a Trani: basta slogan, servono mezzi, professionisti e una rete che funzioni

Dopo la morte del giovane Cosimo Quagliarella, “RispettiAmo Trani” chiede di superare la contrapposizione sul Pronto Soccorso

Trani - mercoledì 19 agosto 2026 Comunicato Stampa
Comunicato Stampa | La tragica morte del giovane Cosimo Quagliarella ha inevitabilmente riaperto a Trani il dibattito sulla sanità e, in particolare, sulla richiesta di un Pronto Soccorso cittadino. È comprensibile che, davanti a una tragedia di questa portata, la comunità si interroghi. Ma proprio perché si parla della vita delle persone, riteniamo che il confronto debba uscire dalla logica degli slogan e delle contrapposizioni politiche e affrontare seriamente una domanda: che cosa serve davvero quando una persona si trova in imminente pericolo di vita? In questi giorni abbiamo avuto modo di confrontarci anche con un medico che opera direttamente nell'emergenza-urgenza e nella terapia intensiva. Le sue considerazioni, al di là dei toni comprensibilmente accesi di chi vive quotidianamente queste situazioni, pongono una questione che merita di essere ascoltata.

Una centrale operativa, da sola, non salva una vita. Un edificio con la scritta "Pronto Soccorso", da solo, non salva una vita. A fare la differenza è l'intera catena dell'emergenza. Quando si verifica un evento gravissimo, come una ferita potenzialmente letale, il primo obiettivo è portare sul posto, nel minor tempo possibile, un mezzo adeguatamente equipaggiato e personale sanitario formato per affrontare un paziente critico, stabilizzarlo e individuare immediatamente la struttura ospedaliera realmente in grado di trattarlo.

È quindi necessario parlare di ambulanze medicalizzate, medici e infermieri preparati all'emergenza, tempi di intervento, protocolli, collegamento con la Centrale Operativa 118 e ospedali dotati delle specialità necessarie: rianimazione, chirurgia, diagnostica e tutto ciò che può essere indispensabile nei minuti decisivi. La localizzazione geografica di una Centrale Operativa può certamente avere un valore organizzativo, ma il punto fondamentale rimane un altro: la centrale deve poter disporre di uomini, mezzi e strutture alle quali affidare concretamente il paziente. Ed è proprio questo il tema che dovrebbe interessare Trani. Chiedere semplicemente "riapriamo il Pronto Soccorso" rischia di essere una risposta troppo semplice a un problema enormemente più complesso.

Un Pronto Soccorso privo del supporto di reparti, specialisti e servizi capaci di affrontare le emergenze più gravi rischierebbe di trasformarsi soltanto in un ulteriore passaggio prima del trasferimento del paziente verso un altro ospedale. E nell'emergenza, spesso, il tempo non è un dettaglio: è parte della cura. RispettiAmo Trani - Comunicato stampa | Pagina 1 Questo non significa rassegnarsi alla situazione sanitaria della nostra città. Esattamente il contrario. Significa pretendere dalla Regione Puglia, dalla ASL BT e da tutte le istituzioni competenti un progetto serio sull'emergenza-urgenza del nostro territorio. Vogliamo sapere quanti mezzi di soccorso avanzato siano realmente disponibili, con quale personale operino, quali siano i tempi medi di intervento, quali ospedali della provincia possano gestire le diverse emergenze e quali criticità esistano oggi nella rete.

E soprattutto vogliamo discutere della sanità insieme a chi questa realtà la vive ogni giorno: medici dell'emergenza, rianimatori, infermieri, operatori del 118 e professionisti ospedalieri. La morte di un ragazzo di diciotto anni merita rispetto. Non può diventare terreno per una gara politica a chi propone per primo una centrale, un Pronto Soccorso o una nuova struttura. Può e deve invece diventare il momento nel quale una comunità pretende finalmente una risposta seria. Non chiediamo una targa su un edificio. Chiediamo una rete dell'emergenza che funzioni. Perché quando una persona sta morendo non conta dove si trova la scrivania di chi risponde al telefono. Conta chi arriva, quanto rapidamente arriva, che cosa è capace di fare e dove può portare quel paziente per salvargli la vita. Comunicato stampa a firma di Angela Mercorio - RispettiAmo Trani
  • Omicidio Quagliarella
Altri contenuti a tema
«Un litigio non vale la vita». Ieri i funerali ad Andria del giovane Cosimo Quagliarella Cronaca «Un litigio non vale la vita». Ieri i funerali ad Andria del giovane Cosimo Quagliarella L'omelia del sacerdote e l'appello alla comunità: «La violenza impera, ma rispondiamo con il perdono»
Ultim'ora | Emergenza sicurezza a Trani: convocata d'urgenza la Conferenza dei Capigruppo Ultim'ora | Emergenza sicurezza a Trani: convocata d'urgenza la Conferenza dei Capigruppo La decisione è arrivata su richiesta del Sindaco a seguito degli ultimi episodi che hanno destato forte apprensione in città. Il vertice istituzionale si terrà mercoledì 19 agosto.
Trani e Andria, cresce la paura di una vendetta dopo l’accoltellamento Cronaca Trani e Andria, cresce la paura di una vendetta dopo l’accoltellamento Dopo la morte del 18enne Cosimo Quagliarella, resta alta la tensione tra i due gruppi
Giovane ucciso a Trani, gli psicologi pugliesi: «I ragazzi fanno ciò che hanno imparato: la violenza come modello» Attualità Giovane ucciso a Trani, gli psicologi pugliesi: «I ragazzi fanno ciò che hanno imparato: la violenza come modello» Il presidente dell’Ordine, Giuseppe Vinci: «Dobbiamo insegnare loro a gestire rabbia, frustrazione e conflitto»
Trani, il "Movimento Angelo Guarriello" sulla tragedia di via Andria: «Fondi milionari sul sociale, ma resta l'abbandono» Trani, il "Movimento Angelo Guarriello" sulla tragedia di via Andria: «Fondi milionari sul sociale, ma resta l'abbandono» Dura presa di posizione : «Basta retorica. L'Ambito Trani-Bisceglie muove milioni di euro, ma ai giovani restano solo strutture a pagamento e spazi abbandonati.»
Ultim'ora | Omicidio Quagliarella, il gip convalida il fermo del 17enne: contestata la premeditazione Cronaca Ultim'ora | Omicidio Quagliarella, il gip convalida il fermo del 17enne: contestata la premeditazione L'inchiesta si evolve. Una lite esplosa nella notte, tre fendenti alla schiena e un movente sentimentale che riporta la città davanti alla fragilità dei suoi giovani
Intervista esclusiva a Marco Galiano | La lezione di responsabilità del Sindaco sulla tragedia di Trani: «Nessun alibi, lo so che servono fatti e risorse, mi impegno per questo» Intervista esclusiva a Marco Galiano | La lezione di responsabilità del Sindaco sulla tragedia di Trani: «Nessun alibi, lo so che servono fatti e risorse, mi impegno per questo» Oltre la retorica dell'emergenza e lo sciacallaggio politico: il primo cittadino rifiuta le risposte di facciata, esige investimenti sulla sanità e chiama gli adulti a una presa di coscienza sul dramma giovanile
Omicidio a Trani, il 17enne trasferito al carcere minorile Fornelli di Bari Cronaca Omicidio a Trani, il 17enne trasferito al carcere minorile Fornelli di Bari Il giovane è accusato dell'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria morto dopo essere stato raggiunto da tre fendenti
Trani, forte boato nella notte: assalto con esplosivo al bancomat UniCredit di via Malcangi
19 agosto 2026 Trani, forte boato nella notte: assalto con esplosivo al bancomat UniCredit di via Malcangi
Dalla Questura al racconto della sua vita Roberto Pellicone incontra il pubblico di Trani
19 agosto 2026 Dalla Questura al racconto della sua vita Roberto Pellicone incontra il pubblico di Trani
Liste d’attesa, la Puglia accelera: via alla Fase 2 con nuove regole, più controlli e 20 milioni per le prestazioni aggiuntive
19 agosto 2026 Liste d’attesa, la Puglia accelera: via alla Fase 2 con nuove regole, più controlli e 20 milioni per le prestazioni aggiuntive
Caos Food Truck a Trani, lo scontro si sposta sulle regole: CasAmbulanti accusa la politica e chiede un tavolo d'urgenza
19 agosto 2026 Caos Food Truck a Trani, lo scontro si sposta sulle regole: CasAmbulanti accusa la politica e chiede un tavolo d'urgenza
Incendio alla ex Lampara, le fiamme partite dai sotterranei della struttura
18 agosto 2026 Incendio alla ex Lampara, le fiamme partite dai sotterranei della struttura
Trani | Incendio all'ex Lampara: intervento dei Vigili del fuoco
18 agosto 2026 Trani | Incendio all'ex Lampara: intervento dei Vigili del fuoco
Chiusura passaggio a livello di via De Robertis: il centrodestra attacca l'amministrazione Galiano
18 agosto 2026 Chiusura passaggio a livello di via De Robertis: il centrodestra attacca l'amministrazione Galiano
Camion si ribalta sulla 16 bis all’altezza di Trani Nord: traffico bloccato in direzione Bari
18 agosto 2026 Camion si ribalta sulla 16 bis all’altezza di Trani Nord: traffico bloccato in direzione Bari
Trani. Piazza Albanese | L’Amministrazione prosegue con il programma di abbattimento
18 agosto 2026 Trani. Piazza Albanese | L’Amministrazione prosegue con il programma di abbattimento
Emergenza casa a Trani, il Movimento Guarriello stringe i tempi: «Non basta il bando, servono risposte urgenti per 40 famiglie»
18 agosto 2026 Emergenza casa a Trani, il Movimento Guarriello stringe i tempi: «Non basta il bando, servono risposte urgenti per 40 famiglie»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.