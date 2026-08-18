Chiusura passaggio a livello di via De Robertis: il centrodestra attacca l'amministrazione Galiano

«A soli 14 giorni dalla chiusura definitiva del passaggio a livello di via De Robertis, prevista per il 31 agosto, il quartiere Stadio si avvia verso un vero e proprio isolamento nell'indifferenza e nel silenzio assordante dell'amministrazione comunale. Siamo di fronte a una gestione della cosa pubblica imbarazzante; le uniche notizie relative alle possibili soluzioni alternative per la viabilità e la mobilità pedonale non arrivano da atti ufficiali della giunta né dalla voce del sindaco Marco Galiano, ma dalle dichiarazioni a mezzo stampa di don Dino Cimadomo, parroco della chiesa di San Magno. Pur apprezzando l'impegno del parroco e ringraziandolo per l'attenzione e la vicinanza dimostrata ai circa 7.000 cittadini del quartiere — tra cui moltissimi anziani, lavoratori, commercianti e pendolari fortemente preoccupati — riteniamo gravissimo che l'amministrazione comunale a tutt'oggi non si sia ancora assunta la diretta e piena responsabilità politica e amministrativa delle decisioni.

Le ipotesi ventilate (tra bus navetta H24, passerelle provvisorie e riqualificazioni di sottopassi) restano al momento mere suggestioni prive di un piano attuativo, di coperture finanziarie e di atti ufficiali. Non si può gestire un'emergenza viabilistica di questa portata con imprecisione e a due settimane dall'avvio dei lavori. L'imminenza della chiusura impone un cambio di rotta immediato. Chiediamo con urgenza al sindaco Galiano di uscire dal silenzio ed esporsi direttamente nei confronti della cittadinanza con comunicazioni ufficiali e trasparenti, di convocare ad horas un Tavolo Tecnico istituzionale con RFI, i tecnici della mobilità, le forze dell'ordine e le rappresentanze dei residenti e dei commercianti, per vagliare fattibilità, costi e tempi delle soluzioni alternative. Di presentare risposte concrete e immediate che garantiscano la sicurezza e il diritto alla mobilità dei pedoni prima che i binari vengano chiusi definitivamente. I cittadini del quartiere Stadio e l'intera città non meritano promesse informali o intermediari, ma la presenza ferma delle istituzioni preposte al governo del territorio.» I segretari politici e i consiglieri comunali del centrodestra (Lista Guarriello, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Trani Libera)