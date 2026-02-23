RFI Progetto Sottopasso via De Robertis
RFI Progetto Sottopasso via De Robertis
Politica

Moscatelli (Art.97).Sottopasso e sottovia bloccati: Trani ferma tra burocrazia e scelte politiche

Dal PNRR agli alberi vincolati, si arena l’opera strategica per superare il passaggio a livello e collegare centro e zona stadio

Trani - lunedì 23 febbraio 2026
In una campagna elettorale che entra sempre più nel vivo, interviene sul tema delle infrastrutture e della mobilità cittadina l'avv. Alessandro Moscatelli, candidato sindaco di Trani per il movimento Articolo97 – Liberi e Trasparenti. Al centro del suo intervento, una delle opere considerate strategiche per il futuro della città: il prolungamento del sottopasso ferroviario e la realizzazione del sottovia carrabile e pedonale per superare la linea ferroviaria e collegare in modo moderno e sicuro il centro alla zona stadio.
  • Di seguito il comunicato stampa integrale diffuso dal candidato

Un'opera strategica combinata quale la realizzazione del prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria e la realizzazione del sottovia carrabile e pedonale per superare la linea ferroviaria tra il centro cittadino e la zona stadio, è bloccata da scelte politiche errate e dall'elefante della burocrazia. Il prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria è stato incautamente inserito nell'opera ciclopica da PNRR di cinquemilioni e mezzo di euro ed è bloccato. Il sottovia pedonale e veicolare, la cui opera è stata affidata a RFI in virtù di una convenzione che risale al 2020, è bloccato, a quanto pare, dalla presenza di alberi sui quali insisterebbe un vincolo della Sovrintendenza. Riesce difficile immaginare che a Trani, dove si è proceduto all'abbattimento indiscriminato di alberi dappertutto (v. Piazza Gradenigo, Via Marsala ex Ospedaletto, Via De Gasperi, etc.), non si riesca a trovare una soluzione anche in considerazione della pericolosità dei grandi alberi insistenti nel cosiddetto parco Petrarota, come si può vedere nelle foto. Una città in cui esiste un passaggio a livello in pieno centro cittadino senza soluzioni alternative per l'attraversamento della linea ferroviaria, si può dire che è rimasta ai tempi del Far West. Art.97 – Liberi e Trasparenti Avv. Alessandro Moscatelli

  • Sottopasso via De Robertis
  • articolo 97
Altri contenuti a tema
Trani, Alessandro Moscatelli (ART.97) scende in campo: «Liberi, trasparenti come non mai e fuori dalle logiche di palazzo» Trani, Alessandro Moscatelli (ART.97) scende in campo: «Liberi, trasparenti come non mai e fuori dalle logiche di palazzo» Il candidato Sindaco: "La politica che nasce dal basso non aspetta il permesso dei vertici regionali"
Alessandro Moscatelli Sindaco: Giovedì 19 Febbraio la presentazione ufficiale del candidato Alessandro Moscatelli Sindaco: Giovedì 19 Febbraio la presentazione ufficiale del candidato "Un progetto di competenza e autonomia contro i vecchi giochi di palazzo"
Grandi Opere e PNRR: Il "Movimento Art. 97" Chiede Conto all'Amministrazione Grandi Opere e PNRR: Il "Movimento Art. 97" Chiede Conto all'Amministrazione L'Avv. Alessandro Moscatelli sollecita chiarimenti urgenti su sei nodi importanti per il futuro di Trani prima della fine del mandato.
Trani - Costa Nord e Pinqua: il "conto" non torna, l'analisi di Alessandro Moscatelli di "Art.97" Trani - Costa Nord e Pinqua: il "conto" non torna, l'analisi di Alessandro Moscatelli di "Art.97" Tra bus navetta da 137mila euro e crolli improvvisi, l'avvocato tranese mette a nudo le criticità del cantiere ex Angelini
Trani Via Togliatti, sospiro di sollievo: il "grande leccio" non si tocca Ambiente Trani Via Togliatti, sospiro di sollievo: il "grande leccio" non si tocca Dopo l'apprensione dei residenti per i lavori del sottovia, arriva la conferma ufficiale da parte di Giacomo Marinaro. "L'albero rimarrà al suo posto"
36 Strade colabrodo a Trani, il movimento Articolo 97 attacca: «Altro che scuse, servono fatti» Strade colabrodo a Trani, il movimento Articolo 97 attacca: «Altro che scuse, servono fatti» «Riasfaltare 200 metri non costa 800mila euro»
Sanità Trani: «Bottaro scrive lettere, noi incontriamo la Asl» Sanità Trani: «Bottaro scrive lettere, noi incontriamo la Asl» Articolo 97 attacca sulla chiusura notturna della PFM: «Azione debole del Sindaco, dimentica i tagli avallati nel 2016»
1 «Ex Angelini, un "regalo" da 740mila euro ai tranesi»: l'attacco di Articolo 97 «Ex Angelini, un "regalo" da 740mila euro ai tranesi»: l'attacco di Articolo 97 Svelati i costi per gli espropri della Costa Nord: «Cifra quasi raddoppiata rispetto alle previsioni»
Lega Navale Trani: la prima tappa del Campionato Zonale Classe Optimist - Trofeo Challange
23 febbraio 2026 Lega Navale Trani: la prima tappa del Campionato Zonale Classe Optimist - Trofeo Challange
Il cuore a 360°: al liceo “Vecchi” di Trani un’assemblea dedicata al servizio per il prossimo
22 febbraio 2026 Il cuore a 360°: al liceo “Vecchi” di Trani un’assemblea dedicata al servizio per il prossimo
Angela Mercorio "Trani 2035 ", il civismo alza la voce
22 febbraio 2026 Angela Mercorio "Trani 2035", il civismo alza la voce
Soccer Trani beffata in pieno recupero: contro il San Marco termina 2-2
22 febbraio 2026 Soccer Trani beffata in pieno recupero: contro il San Marco termina 2-2
Trani, il PD e il "valzer dei nomi ": quando la smentita ufficiale conferma la riflessione in corso
22 febbraio 2026 Trani, il PD e il "valzer dei nomi": quando la smentita ufficiale conferma la riflessione in corso
Una mattina tutta per sé con “I colori dell’anima” a Trani
22 febbraio 2026 Una mattina tutta per sé con “I colori dell’anima” a Trani
Loconte (Solo con Trani Futura): «No a scelte non condivise del candidato Sindaco di Trani»
22 febbraio 2026 Loconte (Solo con Trani Futura): «No a scelte non condivise del candidato Sindaco di Trani»
Trani, Alessandro Moscatelli (ART.97) scende in campo: «Liberi, trasparenti come non mai e fuori dalle logiche di palazzo»
22 febbraio 2026 Trani, Alessandro Moscatelli (ART.97) scende in campo: «Liberi, trasparenti come non mai e fuori dalle logiche di palazzo»
Il futuro corre sulla pista, la "Corsa di Miguel” a Trani: festa dello sport e dell'inclusione
21 febbraio 2026 Il futuro corre sulla pista, la "Corsa di Miguel” a Trani: festa dello sport e dell'inclusione
Percorsi di autonomia per persone con disabilità, lunedì la conferenza di presentazione
21 febbraio 2026 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, lunedì la conferenza di presentazione
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.