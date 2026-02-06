Trani Via Togliatti, sospiro di sollievo: il "grande leccio" non si tocca

tl@

In una città che ha appena celebrato l'ingresso di due lecci e un terebinto del Giardino Telesio nell'albo degli "Alberi Monumentali della Puglia", il destino di un altro gigante verde teneva col fiato sospeso un intero quartiere. Parliamo del maestoso leccio di via Togliatti, area attualmente interessata dai complessi lavori di RFI per il sottovia carrabile di via De Robertis.L'apprensione dei residenti era palpabile: in una zona dove il verde urbano scarseggia, quel leccio rappresenta un polmone e un simbolo identitario. Il silenzio amministrativo sulla sua sorte, acuito dal mancato riconoscimento di monumentalità per altri esemplari cittadini (come il carrubo di via Duchessa d'Andria), aveva fatto temere il peggio: l'abbattimento per far spazio al cemento delle ferrovie.A sciogliere i dubbi e riportare la serenità è stato l'intervento dell'avv., Presidente del Consiglio Comunale. Dopo un confronto tecnico con il Dirigente Comunale, l'Ing. Puzziferri, è arrivata la sua rassicurazione definitiva: nel progetto finale dell'opera, il leccio non è in discussione: "L'albero non verrà assolutamente abbattuto", è il verdetto che mette fine alle preoccupazioni, confermando che lo sviluppo infrastrutturale può e deve convivere con la tutela del patrimonio arboreo esistente.