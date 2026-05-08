Mario Gambatesa
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Trani, “Coloriamo la nostra città”: al piccolo anfiteatro un pomeriggio dedicato ai bambini e alla fantasia

Iniziativa promossa dal candidato Mario Gambatesa

Trani - venerdì 8 maggio 2026 10.19 Comunicato Stampa
Un pomeriggio all'insegna della creatività, della partecipazione e del sorriso dei più piccoli. Si terrà il prossimo 14 maggio alle ore 19:00, presso il piccolo anfiteatro di fronte Piazza Marinai d'Italia, l'evento "Coloriamo la nostra città", iniziativa promossa dal candidato Mario Gambatesa nell'ambito delle attività della lista "Giacomino Sindaco".

L'incontro sarà dedicato ai bambini dai 3 ai 9 anni, che potranno divertirsi disegnando e colorando la città dei loro sogni, esprimendo liberamente fantasia, idee e immaginazione. A tutti i partecipanti sarà regalato un piccolo set di colori e un piccolo opuscolo da colorare,mentre un premio simbolico sarà assegnato al miglior disegno realizzato durante la serata.

«Abbiamo voluto creare un momento semplice ma significativo – spiega Mario Gambatesa – perché crediamo che il futuro della città passi anche dagli occhi e dai sogni dei bambini. Sarà un'occasione per stare insieme, coinvolgere le famiglie e vivere uno spazio di comunità autentico».

L'iniziativa unirà gioco, socialità e partecipazione, trasformando il piccolo anfiteatro in uno spazio aperto alla creatività e alla condivisione. L'ingresso è libero.

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