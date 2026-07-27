"Cinema Fuori Museo"
Speciale

Domani parte la rassegna "Cinema Fuori Museo": tre grandi classici a Trani

Il programma del 28, 29 e 30 luglio

Trani - lunedì 27 luglio 2026 15.31 Sponsorizzato
Prende il via a Trani, la terza edizione di "Cinema Fuori Museo", la rassegna di cinema all'aperto promossa dalla Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con Canudo ETS. Un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di cinema e che torna a valorizzare uno degli scorci più suggestivi della città: Via Porta Vassalla, alle spalle della Cattedrale di Trani, con il mare a fare da sfondo alle proiezioni.
La rassegna, curata dal direttore artistico Antonio Musci, propone dodici film che attraversano epoche, autori e generi diversi, dando vita a un percorso cinematografico capace di mettere in dialogo grandi classici e opere che continuano a influenzare il cinema contemporaneo.
Ad inaugurare il cartellone della prima settimana di proiezioni saranno tre capolavori della storia del cinema:
  • Martedì 28 luglio "RAPINA A MANO ARMATA" (1955) – Stanley Kubrick (84), uno dei primi grandi successi del regista americano. Con una costruzione narrativa innovativa, fatta di continui salti temporali e punti di vista differenti, il film rinnova il genere noir raccontando l'organizzazione e il fallimento di una rapina all'ippodromo. Un'opera che anticipa molte delle caratteristiche del cinema moderno.
  • Mercoledì 29 luglio "BLOW-UP" (1966) – Michelangelo Antonioni (111'), Palma d'Oro al Festival di Cannes, ambientato nella Londra degli anni Sessanta, il film segue un fotografo di moda che, sviluppando alcune immagini scattate in un parco, crede di aver immortalato un delitto. Un capolavoro sul rapporto tra realtà, percezione e immagine che ha profondamente influenzato il cinema contemporaneo.
  • Giovedì 30 luglio "MONTY PYTHON – Il senso della vita" (1983) – Terry Jones (107'), irresistibile commedia satirica firmata dal celebre gruppo britannico dei Monty Python. Attraverso una successione di sketch surreali e dissacranti, il film affronta con ironia temi universali, offrendo una riflessione tanto provocatoria quanto divertente sul significato dell'esistenza.
Inizio proiezioni ore 21.00 in Via Porta Vassalla (alle spalle della Cattedrale di Trani) | Biglietto € 5,00 acquistabile al Polo Museale di Trani (apertura mezz'ora prima dell'orario di proiezione) oppure online .
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