Politica
Autonomia Differenziata | La mozione imbarazza il centrodestra tranese sosterrà il blocco delle preintese del Governo? Intanto Decaro avverte: "A rischio il diritto alla salute al Sud"
Il 29 luglio approda in Consiglio Comunale la mozione per sospendere le trattative del Governo. Per Fratelli d’Italia, Forza Italia e civiche locali è il momento delle scelte: fedeltà alla linea di Roma o difesa del territorio?
Trani - lunedì 27 luglio 2026
Il dibattito nazionale sull'Autonomia Differenziata non è più una questione confinata nelle aule parlamentari romane, ma diventa un caso politico locale di primaria importanza. Mercoledì 29 luglio 2026, l'aula di Palazzo Palmieri a Trani sarà chiamata a pronunciarsi sulla Proposta 83.2026: una mozione urgente che chiede "iniziative a sostegno della sospensione dell'iter delle preintese in materia di autonomia differenziata e per la corretta ed equa attuazione dell'autonomia prevista dalla L. 86/2024". Il voto tranese si preannuncia come un banco di prova di compatteza per le forze di opposizione cittadine.
I rappresentanti in seno al Consiglio Comunale dei partiti che sostengono il governo nazionale – in particolare Fratelli d'Italia e Forza Italia, insieme ai movimenti del centrodestra locale come la Lista Guarriello e Trani Libera – si troveranno di fronte a un difficile dilemma politico: sosterranno la mozione per tutelare i servizi del Mezzogiorno o si allineeranno alla riforma voluta dai propri leader a Roma? Se a livello centrale il centrodestra difende l'impianto normativo, sul piano locale la pressione territoriale è fortissima: votare contro la mozione potrebbe essere percepito dall'elettorato tranese come un disinteresse verso i rischi di indebolimento dei servizi pubblici pugliesi.
Il monito di Decaro (Centrosinistra): "Sanità spaccata e fuga di medici" . A tracciare la linea del centrosinistra e delle regioni meridionali è il duro affondo social di Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia, che in queste ore ha lanciato un avviso perentorio: "Se le preintese sull'autonomia differenziata passeranno, la Puglia farà ricorso". Secondo Decaro, l'accordo tra il governo e le quattro regioni settentrionali (Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria) mette a rischio il diritto fondamentale alla salute, penalizzando chi vive al Sud. Il Governatore pugliese evidenzia tre criticità strutturali:
I rappresentanti in seno al Consiglio Comunale dei partiti che sostengono il governo nazionale – in particolare Fratelli d'Italia e Forza Italia, insieme ai movimenti del centrodestra locale come la Lista Guarriello e Trani Libera – si troveranno di fronte a un difficile dilemma politico: sosterranno la mozione per tutelare i servizi del Mezzogiorno o si allineeranno alla riforma voluta dai propri leader a Roma? Se a livello centrale il centrodestra difende l'impianto normativo, sul piano locale la pressione territoriale è fortissima: votare contro la mozione potrebbe essere percepito dall'elettorato tranese come un disinteresse verso i rischi di indebolimento dei servizi pubblici pugliesi.
Il monito di Decaro (Centrosinistra): "Sanità spaccata e fuga di medici" . A tracciare la linea del centrosinistra e delle regioni meridionali è il duro affondo social di Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia, che in queste ore ha lanciato un avviso perentorio: "Se le preintese sull'autonomia differenziata passeranno, la Puglia farà ricorso". Secondo Decaro, l'accordo tra il governo e le quattro regioni settentrionali (Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria) mette a rischio il diritto fondamentale alla salute, penalizzando chi vive al Sud. Il Governatore pugliese evidenzia tre criticità strutturali:
- Il conto delle cure fuori regione: Le regioni più ricche potranno innalzare le tariffe delle prestazioni sanitarie. Se un cittadino pugliese andrà a curarsi al Nord, sarà la Regione Puglia a dover rimborsare tariffe maggiorate, svuotando le casse locali.
- La fuga dei talenti medici: Con l'autonomia, le regioni settentrionali avranno la facoltà di stipulare contratti integrativi offrendo stipendi molto più alti. "Chi offre di più se li porta via", accusa Decaro, paventando lo svuotamento degli ospedali meridionali.
- Risorse insufficienti: Il Fondo Sanitario Nazionale è già giudicato carente dalla Corte dei Conti; favorire i bilanci del Nord non farà che ampliare le disuguaglianze. "Non è una battaglia politica, è la difesa dei diritti. Domani toccherà alla scuola, ai trasporti, all'energia. Spero tutti vorranno fare questa battaglia senza differenze di partito", conclude Decaro.