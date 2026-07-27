Autonomia Differenziata | La mozione imbarazza il centrodestra tranese sosterrà il blocco delle preintese del Governo? Intanto Decaro avverte: "A rischio il diritto alla salute al Sud"

Il monito di Decaro (Centrosinistra): "Sanità spaccata e fuga di medici"

Il conto delle cure fuori regione: Le regioni più ricche potranno innalzare le tariffe delle prestazioni sanitarie. Se un cittadino pugliese andrà a curarsi al Nord, sarà la Regione Puglia a dover rimborsare tariffe maggiorate, svuotando le casse locali. La fuga dei talenti medici: Con l'autonomia, le regioni settentrionali avranno la facoltà di stipulare contratti integrativi offrendo stipendi molto più alti. "Chi offre di più se li porta via", accusa Decaro, paventando lo svuotamento degli ospedali meridionali. Risorse insufficienti: Il Fondo Sanitario Nazionale è già giudicato carente dalla Corte dei Conti; favorire i bilanci del Nord non farà che ampliare le disuguaglianze. "Non è una battaglia politica, è la difesa dei diritti. Domani toccherà alla scuola, ai trasporti, all'energia. Spero tutti vorranno fare questa battaglia senza differenze di partito", conclude Decaro.

La replica del Governo Italiano: "Responsabilità ed efficienza"

Il dibattito nazionale sull'non è più una questione confinata nelle aule parlamentari romane, ma diventa un caso politico locale di primaria importanza., l'aula di Palazzo Palmieri a Trani sarà chiamata a pronunciarsi sulla: una mozione urgente che chiede "iniziative a sostegno della sospensione dell'iter delle preintese in materia di autonomia differenziata e per la corretta ed equa attuazione dell'autonomia prevista dalla L. 86/2024". Il voto tranese si preannuncia come un banco di prova di compatteza per le forze di opposizione cittadine.I rappresentanti in seno al Consiglio Comunale dei partiti che sostengono il governo nazionale – in particolare, insieme ai movimenti del centrodestra locale come la– si troveranno di fronte a un difficileosterranno la mozione per tutelare i servizi del Mezzogiorno o si allineeranno alla riforma voluta dai propri leader a Roma? Se a livello centrale il centrodestra difende l'impianto normativo, sul piano locale la pressione territoriale è fortissima:A tracciare la linea del centrosinistra e delle regioni meridionali è il duro affondo social di, Presidente della Regione Puglia, che in queste ore ha lanciato un avviso perentorio: "Se le preintese sull'autonomia differenziata passeranno, la Puglia farà ricorso". Secondo Decaro, l'accordo tra il governo e le quattro regioni settentrionali (Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria) mette a rischio il diritto fondamentale alla salute, penalizzando chi vive al Sud. Il Governatore pugliese evidenzia tre criticità strutturali:Dal canto suo, l'esecutivo nazionale e la maggioranza di centrodestra difendono con forza la Legge n. 86/2024. Secondo la visione governativa, la riforma non spacca l'Italia ma introduce un principio di "responsabilizzazione" degli amministratori locali. La linea di Roma si basa sull'idea che una maggiore autonomia amministrativa permetterà alle Regioni di tagliare gli sprechi storici e valorizzare le eccellenze territoriali. Il Governo assicura inoltre che la previa definizione dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) garantirà per legge standard di servizio e diritti civili uniformi in tutta la penisola, scongiurando nei fatti qualsiasi forma di discriminazione geografica. Il 29 luglio, la Sala Consiliare di Trani non sarà quindi solo il teatro di un adempimento amministrativo, ma il termometro di una possibile, ulteriore spaccatura politica, dopo il Merra/Centrone dello scorso 16/07, che costringerà i rappresentanti del centrodestra locale a una complessa scelta di campo, chiamati a compattarsi tuttavia su un tema molto delicato.