Enti locali
Cabina di regia del Piano di Zona, l'Ambito cerca un rappresentante unitario del Terzo Settore
Candidature fino al 30 luglio 2026
Trani - lunedì 27 luglio 2026
L'Ambito Territoriale Sociale di Trani e Bisceglie ha avviato una manifestazione di interesse per la raccolta delle candidature finalizzate all'individuazione del Rappresentante unitario del Terzo Settore, che entrerà a far parte della Cabina di Regia locale, organismo di governance previsto dal VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028. La Cabina di Regia è chiamata a monitorare l'attuazione del Piano Sociale di Zona, confrontarsi sull'andamento degli interventi e contribuire all'individuazione di percorsi di innovazione sociale.
Possono presentare la propria candidatura i rappresentanti di Enti del Terzo Settore che abbiano sede legale a Trani o Bisceglie;siano costituiti da almeno 3 anni; siano regolarmente iscritti al RUNTS.
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente compilando entro il 30 luglio 2026 il modulo online disponibile al seguente link.
Possono presentare la propria candidatura i rappresentanti di Enti del Terzo Settore che abbiano sede legale a Trani o Bisceglie;siano costituiti da almeno 3 anni; siano regolarmente iscritti al RUNTS.
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente compilando entro il 30 luglio 2026 il modulo online disponibile al seguente link.