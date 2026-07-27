Unione
Unione
Enti locali

Cabina di regia del Piano di Zona, l'Ambito cerca un rappresentante unitario del Terzo Settore

Candidature fino al 30 luglio 2026

Trani - lunedì 27 luglio 2026
L'Ambito Territoriale Sociale di Trani e Bisceglie ha avviato una manifestazione di interesse per la raccolta delle candidature finalizzate all'individuazione del Rappresentante unitario del Terzo Settore, che entrerà a far parte della Cabina di Regia locale, organismo di governance previsto dal VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028. La Cabina di Regia è chiamata a monitorare l'attuazione del Piano Sociale di Zona, confrontarsi sull'andamento degli interventi e contribuire all'individuazione di percorsi di innovazione sociale.
Possono presentare la propria candidatura i rappresentanti di Enti del Terzo Settore che abbiano sede legale a Trani o Bisceglie;siano costituiti da almeno 3 anni; siano regolarmente iscritti al RUNTS.
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente compilando entro il 30 luglio 2026 il modulo online disponibile al seguente link.
  • Solidarietà
Altri contenuti a tema
Il compleanno più bello nel cielo di Trani: la città festeggia i 18 anni di Saverio, il "Cuor di Leone" che voleva guarire i bambini Attualità Il compleanno più bello nel cielo di Trani: la città festeggia i 18 anni di Saverio, il "Cuor di Leone" che voleva guarire i bambini Tra le lacrime e i colori dell'arcobaleno, il reportage de "La Notte dei Figli delle Stelle" al campo Povia. La lettera della mamma, il sogno della Ferrari e la solidarietà che costruisce il futuro
Ieri sera il Galà delle compagnie ha concluso la XVIII edizione del Festival del Giullare Associazioni ed Ordini Professionali Ieri sera il Galà delle compagnie ha concluso la XVIII edizione del Festival del Giullare La premiazione è avvenuta presso il centro Jobel che ha ospitato il Festival alla presenza delle autorità cittadine
“Il Ritmo dell’Anima”, a Trani una serata in ricordo di Rebecca Di Bisceglie Solidarietà “Il Ritmo dell’Anima”, a Trani una serata in ricordo di Rebecca Di Bisceglie Musica, danza, emozioni e solidarietà per ricordare una giovane che ha lasciato un segno profondo nel cuore della comunità
I Folletti Laboriosi 2.0: alla Villa Comunale di Trani un filo di solidarietà unisce comunità e inclusione Associazioni ed Ordini Professionali I Folletti Laboriosi 2.0: alla Villa Comunale di Trani un filo di solidarietà unisce comunità e inclusione Successo per la Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico. Angela Contento: «Più che un evento creativo, è stata un'autentica occasione di incontro, condivisione e speranza»
Folletti Laboriosi 2.0 - Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico | Il 13 giugno in Villa Comunale a Trani Associazioni ed Ordini Professionali Folletti Laboriosi 2.0 - Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico | Il 13 giugno in Villa Comunale a Trani Dalle ore 10 una mattinata all’aria aperta per riscoprire il valore del fare insieme e sostenere i progetti solidali dell’associazione
ConTeStoLab, un anno di progetti e inclusione: «Tante iniziative uniche e a colori» Associazioni ed Ordini Professionali ConTeStoLab, un anno di progetti e inclusione: «Tante iniziative uniche e a colori» Dalla formazione sull'autismo ai percorsi di danza, musica e psicomotricità in acqua, fino al campus estivo e alle nuove attività per adulti
Yoga, pilates e sound healing per la solidarietà: a Trani una pratica di beneficenza Solidarietà Yoga, pilates e sound healing per la solidarietà: a Trani una pratica di beneficenza L’iniziativa si terrà il 17 maggio al Monastero di Santa Maria di Colonna: il ricavato sarà devoluto ad Arges OdV
Da Trani, un gesto che vale più di un gol: Cristian Biancofiore e la lezione di fair play Attualità Da Trani, un gesto che vale più di un gol: Cristian Biancofiore e la lezione di fair play Il giovane calciatore ferma il gioco per soccorrere un avversario: quando l’umanità supera il risultato (tla)
IREPORT | «Ferri arrugginiti e palizzate per una scala abusiva»: la denuncia del pericolo nella Baia del Gruccione
27 luglio 2026 IREPORT | «Ferri arrugginiti e palizzate per una scala abusiva»: la denuncia del pericolo nella Baia del Gruccione
Scontro nella notte nel cuore di Trani: due feriti all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e corso Cavour
27 luglio 2026 Scontro nella notte nel cuore di Trani: due feriti all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e corso Cavour
Autonomia Differenziata | La mozione imbarazza il centrodestra tranese sosterrà il blocco delle preintese del Governo? Intanto Decaro avverte: "A rischio il diritto alla salute al Sud "
27 luglio 2026 Autonomia Differenziata | La mozione imbarazza il centrodestra tranese sosterrà il blocco delle preintese del Governo? Intanto Decaro avverte: "A rischio il diritto alla salute al Sud"
Screening gratuito della cervice uterina: la Regione Puglia invita le donne a non rimandare la prevenzione
27 luglio 2026 Screening gratuito della cervice uterina: la Regione Puglia invita le donne a non rimandare la prevenzione
La Compagnia "LaRibalta " di Novara vince il Premio Macchia, ma a Palazzo Beltrani trionfa la festa del “Gran Varietà”
26 luglio 2026 La Compagnia "LaRibalta" di Novara vince il Premio Macchia, ma a Palazzo Beltrani trionfa la festa del “Gran Varietà”
29 luglio 2026 | Convocato il Consiglio Comunale di Trani: capiamo insieme punto per punto un ODG ad alta densità istituzionale e scadenze finanziarie
26 luglio 2026 29 luglio 2026 | Convocato il Consiglio Comunale di Trani: capiamo insieme punto per punto un ODG ad alta densità istituzionale e scadenze finanziarie
Sanità in Puglia | Fratelli d'Italia ed Andrea Ferri attaccano sulle liste d'attesa e il "caso " assunzioni
26 luglio 2026 Sanità in Puglia | Fratelli d'Italia ed Andrea Ferri attaccano sulle liste d'attesa e il "caso" assunzioni
Trani festeggia Sant'Anna, stasera processione e spettacolo pirotecnico
26 luglio 2026 Trani festeggia Sant'Anna, stasera processione e spettacolo pirotecnico
Palazzo delle Arti Beltrani a Trani: le grandi dive della musica italiana rivivono in jazz con il raffinato concerto-racconto “InCanto di Donne”
26 luglio 2026 Palazzo delle Arti Beltrani a Trani: le grandi dive della musica italiana rivivono in jazz con il raffinato concerto-racconto “InCanto di Donne”
Asl Bat, musica in corsia all'ospedale di Bisceglie: sorrisi e coccole per piccoli pazienti e neomamme
26 luglio 2026 Asl Bat, musica in corsia all'ospedale di Bisceglie: sorrisi e coccole per piccoli pazienti e neomamme
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.