Folletti Laboriosi 2.0 - Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico
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Folletti Laboriosi 2.0 - Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico | Il 13 giugno in Villa Comunale a Trani

Dalle ore 10 una mattinata all’aria aperta per riscoprire il valore del fare insieme e sostenere i progetti solidali dell’associazione

Trani - giovedì 11 giugno 2026 10.19 Comunicato Stampa
Sabato 13 giugno 2026, a partire dalle ore 10.00, presso la Villa Comunale di Trani – Cassa Armonica, l'associazione I Folletti Laboriosi 2.0 ODV celebrerà la Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico, un appuntamento che ogni anno unisce persone di ogni età all'insegna della creatività, della condivisione e della solidarietà. La Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico nasce con l'obiettivo di portare fuori dalle case un'attività tradizionalmente considerata individuale, trasformandola in un'occasione di incontro, socializzazione e benessere collettivo. Da anni I Folletti Laboriosi 2.0 ODV promuovono iniziative che uniscono l'arte del fatto a mano all'impegno sociale.

Molti dei manufatti realizzati dalle volontarie vengono destinati a progetti solidali e ad attività rivolte alle persone più fragili del territorio. L'evento del 13 giugno rappresenta un'occasione speciale per aprire le porte dell'associazione a tutti coloro che desiderano trascorrere una mattinata all'aria aperta, condividendo passioni, sorrisi e momenti di serenità. "La solidarietà passa di mano in mano" è il messaggio che accompagnerà la giornata, simbolo dello spirito con cui l'associazione opera quotidianamente sul territorio.
Informazioni 13 giugno 2026 – ore 10.00 Villa Comunale di Trani – Cassa Armonica Organizzazione: I Folletti Laboriosi 2.0 ODV Presidente: Angela Maria Contento Tel. 340 220249
Folletti Laboriosi 2.0 - Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico
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