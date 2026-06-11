Folletti Laboriosi 2.0 - Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico | Il 13 giugno in Villa Comunale a Trani

Sabato 13 giugno 2026, a partire dalle ore 10.00, presso la Villa Comunale di Trani – Cassa Armonica, l'associazione I Folletti Laboriosi 2.0 ODV celebrerà la Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico, un appuntamento che ogni anno unisce persone di ogni età all'insegna della creatività, della condivisione e della solidarietà. La Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico nasce con l'obiettivo di portare fuori dalle case un'attività tradizionalmente considerata individuale, trasformandola in un'occasione di incontro, socializzazione e benessere collettivo. Da anni I Folletti Laboriosi 2.0 ODV promuovono iniziative che uniscono l'arte del fatto a mano all'impegno sociale.Molti dei manufatti realizzati dalle volontarie vengono destinati a progetti solidali e ad attività rivolte alle persone più fragili del territorio. L'evento del 13 giugno rappresenta un'occasione speciale per aprire le porte dell'associazione a tutti coloro che desiderano trascorrere una mattinata all'aria aperta, condividendo passioni, sorrisi e momenti di serenità. "La solidarietà passa di mano in mano" è il messaggio che accompagnerà la giornata, simbolo dello spirito con cui l'associazione opera quotidianamente sul territorio.