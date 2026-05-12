Yoga, pilates e sound healing per la solidarietà: a Trani una pratica di beneficenza

Una mattinata dedicata al benessere e alla solidarietà quella in programma domenica 17 maggio 2026, alle ore 9:30, presso il Monastero di S. Maria di Colonna a Trani.L'iniziativa, organizzata da Armonia Yoga Studio in collaborazione con Arges OdV, prevede una pratica di beneficenza con lezioni di yoga, pilates e sound healing finalizzate alla raccolta di donazioni.L'intero ricavato sarà devoluto ad Arges OdV, associazione impegnata nel sociale. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Rossana al numero 3715665395