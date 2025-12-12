Già raccolti 1.000 giocattoli per l'iniziativa del Circolo ACLI di Trani
Già raccolti 1.000 giocattoli per l'iniziativa del Circolo ACLI di Trani

Domenica appuntamento con spettacolo e solidarietà con l'edizione 2025 di "Regala un giocattolo"

Trani - venerdì 12 dicembre 2025 12.25 Comunicato Stampa
Donare è sempre più bello che ricevere. È da questo desiderio semplice, umano e profondamente cristiano che nasce la quarta edizione di "Regala un giocattolo", l'iniziativa solidale promossa dal Circolo ACLI "San Nicola Pellegrino" di Trani, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18.00 presso l'Auditorium Pichierri della Parrocchia San Magno Vescovo e Martire.

Un pomeriggio aperto a tutta la comunità, pensato per condividere emozioni, sorrisi e un gesto concreto di amore: per partecipare sarà sufficiente portare con sé un giocattolo nuovo (esclusi i peluche), che verrà donato ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari in occasione delle festività natalizie, come segno di vicinanza anche alle loro famiglie.

L'entusiasmo che avvolge l'iniziativa è già tangibile. Lo scorso 30 novembre, in occasione del presidio organizzato presso "Giodicart" a Trani, la risposta della collettività è stata straordinaria: «Abbiamo raccolto circa 500 giocattoli in una sola giornata – riferiscono i referenti di ACLI - confermando quanto la solidarietà sappia unire e moltiplicarsi».

«Inoltre, per chi non potrà essere presente il 14 dicembre, è stato allestito un punto di raccolta permanente all'interno del circolo, per consentire a tutti di partecipare comunque a questa catena di generosità».

Ad arricchire la serata, la presenza di ospiti d'eccezione: Anna Falchi, madrina dell'evento, accompagnerà il pubblico con sensibilità ed eleganza, mentre Claudio Batta e Pino Campagna porteranno sul palco la loro comicità, regalando momenti di leggerezza e condivisione.

«Il gioco è un linguaggio universale, capace di trasmettere forza, speranza e normalità anche nei momenti più difficili – sottolinea il presidente del circolo, Raffaele Di Cugno – Donare un giocattolo significa donare tempo sereno, sogni, sorrisi. È un gesto che fa bene a chi lo riceve, ma anche (e direi soprattutto) a chi lo compie».

I numeri delle edizioni precedenti raccontano di una comunità che sa rispondere con il cuore: oltre 3.000 giocattoli raccolti nel 2023 e 5.000 nel 2024. Un cammino di solidarietà che cresce anno dopo anno e che invita tutti a fare la propria parte, con un piccolo gesto che profuma di gioia e di speranza.
Locandina Regala un giocattolo 2025
Locandina Regala un giocattolo 2025
