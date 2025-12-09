La Polizia Penitenziaria di Trani protagonista della raccolta giochi per i bimbi del Giovanni XXIII

Anche quest'anno, in occasione delle festività natalizie, il Reparto di Polizia Penitenziaria di Trani – guidato dal Dirigente dott. Nazareno Felice De Pinto – ha rinnovato il proprio impegno nel segno della solidarietà, prendendo parte all'iniziativa benefica dedicata alla raccolta di giochi da destinare ai bambini ricoverati nel reparto di ematologia pediatrica dell'Ospedale Giovanni XXIII di Bari.Un gesto carico di significato, che ha coinvolto in maniera sinergica diverse forze dell'ordine del territorio, tra cui la Polizia Stradale della Sottosezione Autostradale di Trani, il Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Trani, la Guardia di Finanza e l'Ufficio Stampa della Questura di Andria. Un'iniziativa nata dalla volontà di offrire, attraverso un dono semplice ma simbolico, un momento di gioia e leggerezza ai piccoli pazienti che affrontano quotidianamente la difficile prova della malattia.Il Reparto di Polizia Penitenziaria di Trani ha dato un contributo significativo, non solo attraverso la raccolta dei doni, ma anche trasmettendo un messaggio forte: la vicinanza delle istituzioni, anche in contesti extralavorativi, può rappresentare un importante sostegno morale per le famiglie coinvolte e un esempio di cittadinanza attiva.Questa partecipazione, ormai consolidata negli anni, testimonia il valore umano e sociale che caratterizza l'operato degli agenti, capaci di affiancare alla professionalità e al rigore del proprio ruolo una profonda sensibilità verso le fragilità del territorio. Un gesto che, nel silenzio e nella discrezione, esprime al meglio il significato autentico del Natale: prendersi cura degli altri, in particolare di chi ha più bisogno.