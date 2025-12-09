Polizia Penitenziaria
Polizia Penitenziaria
Solidarietà

La Polizia Penitenziaria di Trani protagonista della raccolta giochi per i bimbi del Giovanni XXIII

Si rinnova il tradizionale appuntamento natalizio interforze

Trani - martedì 9 dicembre 2025
Anche quest'anno, in occasione delle festività natalizie, il Reparto di Polizia Penitenziaria di Trani – guidato dal Dirigente dott. Nazareno Felice De Pinto – ha rinnovato il proprio impegno nel segno della solidarietà, prendendo parte all'iniziativa benefica dedicata alla raccolta di giochi da destinare ai bambini ricoverati nel reparto di ematologia pediatrica dell'Ospedale Giovanni XXIII di Bari.

Un gesto carico di significato, che ha coinvolto in maniera sinergica diverse forze dell'ordine del territorio, tra cui la Polizia Stradale della Sottosezione Autostradale di Trani, il Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Trani, la Guardia di Finanza e l'Ufficio Stampa della Questura di Andria. Un'iniziativa nata dalla volontà di offrire, attraverso un dono semplice ma simbolico, un momento di gioia e leggerezza ai piccoli pazienti che affrontano quotidianamente la difficile prova della malattia.

Il Reparto di Polizia Penitenziaria di Trani ha dato un contributo significativo, non solo attraverso la raccolta dei doni, ma anche trasmettendo un messaggio forte: la vicinanza delle istituzioni, anche in contesti extralavorativi, può rappresentare un importante sostegno morale per le famiglie coinvolte e un esempio di cittadinanza attiva.

Questa partecipazione, ormai consolidata negli anni, testimonia il valore umano e sociale che caratterizza l'operato degli agenti, capaci di affiancare alla professionalità e al rigore del proprio ruolo una profonda sensibilità verso le fragilità del territorio. Un gesto che, nel silenzio e nella discrezione, esprime al meglio il significato autentico del Natale: prendersi cura degli altri, in particolare di chi ha più bisogno.
Raccolta giochi
  • Solidarietà
Altri contenuti a tema
"Il Treno del Sorriso" invita Trani a donare un gesto d’amore Associazioni "Il Treno del Sorriso" invita Trani a donare un gesto d’amore Oggi, 8 dicembre, fino alle ore 13:00 raccolta giochi in Villa Comunale per i piccoli pazienti
Torna a Trani “Il Treno del Sorriso”: raccolta di giocattoli per i bambini dell’Oncologico Pediatrico di Bari Torna a Trani “Il Treno del Sorriso”: raccolta di giocattoli per i bambini dell’Oncologico Pediatrico di Bari L'8 dicembre la raccolta avverrà nella Villa Comunale di Trani
Banco Alimentare a Trani: raccolti nella giornata di ieri cibo e viveri per i più bisognosi Banco Alimentare a Trani: raccolti nella giornata di ieri cibo e viveri per i più bisognosi La colletta alimentare si è svolta nella giornata di ieri presso due supermercati tranesi, incontrando un’ottima risposta da parte dei cittadini
Da Trani a Roma il filo invisibile del Bene: quando la maglia scalda l'anima e raggiunge il Papa Associazioni Da Trani a Roma il filo invisibile del Bene: quando la maglia scalda l'anima e raggiunge il Papa L'associazione "I Folletti Laboriosi 2.0" trasforma l'artigianato in speranza per la Giornata Mondiale dei Poveri, dimostrando che il vero amore si intesse nelle piccole cose
L’Albero del Sorriso dona seggioloni pediatrici all’ospedale di Barletta L’Albero del Sorriso dona seggioloni pediatrici all’ospedale di Barletta Un gesto di solidarietà e vicinanza ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria grazie alla raccolta fondi dei clown volontari dell’associazione
La Fondazione "Aldo Ciccolini - ETS" di Trani in concerto per i detenuti della casa circondariale di Bari Eventi e cultura La Fondazione "Aldo Ciccolini - ETS" di Trani in concerto per i detenuti della casa circondariale di Bari Il concerto, tenutosi lo scorso 22 ottobre, ha avuto come protagonista il pianista ucraino Yevhen Levkulich
“Follette per un giorno”: un momento di condivisione e solidarietà in villa a Trani Associazioni “Follette per un giorno”: un momento di condivisione e solidarietà in villa a Trani L’iniziativa di “Folletti Laboriosi 2.0 OdV” ha avuto un grande seguito anche per la sua dodicesima edizione
"Follette per un giorno": gomitoli e solidarietà nello Chalet della Villa Comunale di Trani domenica 19 "Follette per un giorno": gomitoli e solidarietà nello Chalet della Villa Comunale di Trani domenica 19 "Abbi cura di te" è il tema della 12^ edizione; con le associazioni "Colori dell'anima" e "Komen Puglia" si creeranno manufatti per supportarne progetti
Immacolata al buio: tra guasti tecnici, rabbia social e il "crepuscolo " della politica
9 dicembre 2025 Immacolata al buio: tra guasti tecnici, rabbia social e il "crepuscolo" della politica
Polisportiva Trani sempre più capolista: 0-1 al Real San Giovanni Rotondo
9 dicembre 2025 Polisportiva Trani sempre più capolista: 0-1 al Real San Giovanni Rotondo
Kristel Kaaber presenta il suo “Decalogo italiano per i tempi bui” a Trani
9 dicembre 2025 Kristel Kaaber presenta il suo “Decalogo italiano per i tempi bui” a Trani
15enne accerchiata e pestata da un gruppo di coetanee in pieno centro a Trani: nessuno interviene
8 dicembre 2025 15enne accerchiata e pestata da un gruppo di coetanee in pieno centro a Trani: nessuno interviene
Trani, cuore scout: successo per il Villaggio di Natale
8 dicembre 2025 Trani, cuore scout: successo per il Villaggio di Natale
Il commovente omaggio floreale dei Vigili del Fuoco all’Immacolata
8 dicembre 2025 Il commovente omaggio floreale dei Vigili del Fuoco all’Immacolata
Il Trani è in fuga solitaria, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Questo pubblico è da Serie C»
8 dicembre 2025 Il Trani è in fuga solitaria, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Questo pubblico è da Serie C»
Federico II rivive tra le mura del Castello di Trani
8 dicembre 2025 Federico II rivive tra le mura del Castello di Trani
"Il Treno del Sorriso " invita Trani a donare un gesto d’amore
8 dicembre 2025 "Il Treno del Sorriso" invita Trani a donare un gesto d’amore
Hub Porta Nova, Trani al centro del dibattito nazionale
8 dicembre 2025 Hub Porta Nova, Trani al centro del dibattito nazionale
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.