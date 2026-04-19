laboratorio di pittura con
laboratorio di pittura con "I colori dell'anima"
Solidarietà

Sabrina Altamura si racconta attraverso le sue iniziative con l’associazione “I colori dell’anima”

Attraverso la sua associazione Sabrina Altamura cerca di portare allegria e leggerezza ai pazienti oncologici

Trani - domenica 19 aprile 2026 8.30
A partire da febbraio l'associazione "I colori dell'anima" ha avviato una serie di appuntamenti, che si protrarranno fino a maggio, per cercare di aiutare le persone più fragili, in particolar modo incontrando i bisogni dei pazienti oncologici. Il primo di questi si è tenuto a febbraio scorso nei locali dell'oratorio della Parrocchia "Santa Maria delle Grazie", dove un gruppo di donne si è ritrovato per trascorrere del tempo insieme decorando delle maschere di carnevale gustando del tè.

Questi incontri proseguono ed è per questo che abbiamo voluto dare spazio alla voce di Sabrina Altamura, che ci ha raccontato come è nato questo progetto.

D: Come e perché nasce l'associazione "I colori dell'anima"?
R: L'associazione nasce proprio con l'intento di supportare tutte le persone in terapia oncologica. Noi entriamo nei reparti oncologici, come quelli di Trani o Bari, e portiamo un sorriso, una carezza, un pensierino creato dall'associazione, molto spesso sono cose creati da noi, come le nostre cartoline colorate della gentilezza, che i pazienti e le pazienti scelgono. I colori sono le nostre emozioni.

D: Come, invece, è nata l'idea dei laboratori?
R: I laboratori già esistevano, solo che erano più "chiusi", non erano aperti a tutti. Adesso, insieme alla collaborazione di don Vincenzo della Parrocchia "Santa Maria delle Grazie" avremo la possibilità di fare diversi laboratori di pittura, make-up, colori e armocromia. Infatti, non dobbiamo pensare solo ai colori con cui stiamo bene esteticamente ma, soprattutto, ai colori che ci fanno stare bene. Ci saranno anche incontri di meditazione e altri con le famiglie, perché ci siamo resi conto che, molto spesso, quello che manca, oltre che a una buona comunicazione con il paziente, il saper parlare al paziente, è proprio il supporto alla sua famiglia. Questi sono incontri del tutto gratuiti. Li apriremo a tutti coloro che hanno bisogno e che vivono in questo momento una situazione particolare.

D: Quanto è importante fare comunità?
R: Tantissimo; c'è bisogno di collaborazione. La comunità deve essere come una famiglia, dove ovviamente l'ascolto e l'accoglienza sono le cose più importanti, perché si vivono momenti molto difficili, emozioni molto forti. Quindi, è importante sapere che c'è qualcuno che ti ascolta, accoglie e, magari, ti fa vedere quella luce in fondo al tunnel che tu non riesci ancora a vedere ma che c'è.
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