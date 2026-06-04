Parcheggio interrato di Piazza XX Settembre, apertura operativa per la città: Bottaro e Ferrante rivendicano il risultato

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Social Video Apertura del parcheggio di Piazza XX Settembre

Dopo oltre trent'anni di attese, rinvii e difficoltà progettuali, il parcheggio interrato di Piazza XX Settembre diventa finalmente operativo per la città. Un'infrastruttura attesa da generazioni che entra ora nella fase di utilizzo, al termine di un lungo percorso amministrativo e tecnico.Il sindacoha sottolineato il valore dell'apertura, rimarcando la natura non simbolica ma concreta del risultato raggiunto: «Non si è trattato di un'apertura legata a esigenze elettorali, ma almeno per una volta alla necessità che lo facessi io, giacché ormai avevamo completato tutto». Il primo cittadino ha poi rivendicato il lavoro svolto dall'amministrazione: «Abbiamo mantenuto l'impegno assunto con la città all'inizio del secondo mandato. Dopo oltre trent'anni, il parcheggio di Piazza XX Settembre diventa finalmente una realtà concreta e fruibile dai cittadini».La struttura si sviluppa su due livelli interrati per un totale di 168 posti auto, di cui 11 riservati alle persone con disabilità. L'accesso avviene tramite due ascensori collocati ai margini dell'area, con ingresso dall'ex villa Pinna e uscita su Piazza XX Settembre. In questa prima fase il parcheggio sarà, con apertura dalle 9 alle 21. Oltre tale fascia oraria sarà vietata la permanenza dei veicoli, con rimozione forzata. Restano esclusi dall'accesso i mezzi superiori a 2,10 metri di altezza e i veicoli alimentati a GPL. La gestione temporanea sarà affidata al personale dei progetti utili alla collettività, sotto il coordinamento della Polizia Locale. Amiu spa curerà le attività di pulizia e manutenzione ordinaria.Guardando alla futura gestione, il sindaco ha difeso la sostenibilità economica del servizio: «Due euro l'ora e 15 euro al giorno sono tariffe tutt'altro che alte e degne di una città, non di un paesotto. Siamo una comunità turistica e dobbiamo assicurare un parcheggio sempre disponibile e non stanziale». Secondo l'amministrazione, il nuovo parcheggio, integrato con le altre aree di sosta cittadine, potrà contribuire a migliorare la fluidità della mobilità nel centro urbano.Soddisfazione anche da parte del vicesindaco, che ha evidenziato il valore complessivo dell'intervento: «Questa è una delle opere più importanti che questa Amministrazione consegna alla città di Trani. Piazza XX Settembre è ormai pronta: un luogo completamente rinnovato, pensato per essere vissuto e attraversato». Ferrante ha sottolineato come l'intervento rappresenti un tassello fondamentale nel percorso di riqualificazione urbana e nella riorganizzazione della sosta nel centro cittadino.Il parcheggio interrato di Piazza XX Settembre arriva alla piena operatività dopo un percorso lungo oltre trent'anni, segnato da rallentamenti, modifiche progettuali e criticità tecniche. L'avvio della fase sperimentale consente ora alla città di utilizzare una nuova infrastruttura strategica, destinata a ridurre la pressione della sosta in superficie e a migliorare l'accessibilità del centro urbano.