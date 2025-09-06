Trani - Parcheggio Piazza XX Settembre. <span>Foto Michele Straniero</span>
Trani - Parcheggio Piazza XX Settembre. Foto Michele Straniero
Parcheggio della Stazione a Trani , quali i tempi? Facciamo chiarezza

Bottaro: «A Settembre potremmo riaprire», Ferrante: «Lavori finiti entro fine mandato»

Trani - sabato 6 settembre 2025 7.16
La situazione parcheggi per la città di Trani è problematica non nuova ma, in aiuto degli automobilisti "tranesi e non", arriverà o meglio, ritornerà il parcheggio della stazione. Le trafile, cantieristiche e burocratiche, relative al parcheggio sotterraneo sembrerebbero essere infatti giunte alla loro fase finale e risolutiva.

Il Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, all'inizio della stagione estiva, individuò come dead line, per riaprire il parcheggio, il corrente mese di settembre 2025, dichiarando: «Il parcheggio è finito, unico problema sarebbe lo stillicidio, in una zona del parcheggio, che si verifica quando piove. Ma è un problema minimo, non compromette nulla, riapriremo», parole che fecero ben sperare, come fanno ben sperare le ultime novità provenienti dal Vicesindaco Avv. Fabrizio Ferrante, che agganciandosi al discorso del Sindaco dichiara: «Il cantiere dal punto di vista dell'impiantistica sarebbe finito. C'è solamente da fare questa ultima parte di impermeabilizzazione che riguarda il chioschetto alla destra della piazza – della stazione, area ad oggi transennata -. Per questo ultimo lavoro è stata fatta una gara d'appalto e siamo in fase di aggiudicazione, tra qualche giorno vedrete la ditta all'opera. Possiamo dire che il parcheggio sia di fatto già utilizzabile, ma non vorremmo consegnare un'opera al 90%, stiamo anche valutando di riaprire ugualmente, poiché i lavori sulle infiltrazioni – minime - del chioschetto avranno una loro durata, ma di sotto, nel parcheggio, è tutto funzionante», così Ferrante che si dichiara ottimista anche sui tempi per la conclusione totale dei lavori: «Termineremo secondo me sicuramente prima della fine del mandato».

La struttura, dotata di sbarre automatiche all'ingresso e all'uscita, entrambi situati a sinistra della piazza, conterrebbe ben 168 posti auto, (stalli), che daranno manforte ai parcheggi in superficie. La gestione della struttura, come ci dichiara Ferrante, dovrebbe essere affidata ad Amiu: «Abbiamo in atto un'interlocuzione con Amiu per l'affidamento della gestione». Si potrebbe dire di avere date certe, incrociando le dita contro "sgambetti burocratici" e problematiche varie, sulla conclusione totale dei lavori, resta ora da capire se il parcheggio aprirà preventivamente già entro fine mese o se si attenderà il completamento complessivo del cantiere, attendendo le decisioni di chi di competenza.
