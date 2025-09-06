Parcheggio della Stazione a Trani , quali i tempi? Facciamo chiarezza

4 foto TRani - Parcheggio Piazza XX Settembre

La situazione parcheggi per la città di Trani è problematica non nuova ma, in aiuto degli automobilisti "tranesi e non", arriverà o meglio, ritornerà il parcheggio della stazione. Le trafile, cantieristiche e burocratiche, relative al parcheggio sotterraneo sembrerebbero essere infatti giunte alla loro fase finale e risolutiva.Il Sindaco, Avv.all'inizio della stagione estiva, individuò come dead line, per riaprire il parcheggio, il corrente mese di settembre 2025, dichiarando: «Il parcheggio è finito, unico problema sarebbe lo stillicidio, in una zona del parcheggio, che si verifica quando piove. Ma è un problema minimo, non compromette nulla, riapriremo», parole che fecero ben sperare, come fanno ben sperare le ultime novità provenienti dal Vicesindaco Avv., che agganciandosi al discorso del Sindaco dichiara: «Il cantiere dal punto di vista dell'impiantistica sarebbe finito. C'è solamente da fare questa ultima parte di impermeabilizzazione che riguarda il chioschetto alla destra della piazza – della stazione, area ad oggi transennata -. Per questo ultimo lavoro è stata fatta una gara d'appalto e siamo in fase di aggiudicazione, tra qualche giorno vedrete la ditta all'opera. Possiamo dire che il parcheggio sia di fatto già utilizzabile, ma non vorremmo consegnare un'opera al 90%, stiamo anche valutando di riaprire ugualmente, poiché i lavori sulle infiltrazioni – minime - del chioschetto avranno una loro durata, ma di sotto, nel parcheggio, è tutto funzionante», cosìche si dichiara ottimista anche sui tempi per la conclusione totale dei lavori: «Termineremo secondo me sicuramente prima della fine del mandato».La struttura, dotata di sbarre automatiche all'ingresso e all'uscita, entrambi situati a sinistra della piazza, conterrebbe ben 168 posti auto, (stalli), che daranno manforte ai parcheggi in superficie. La gestione della struttura, come ci dichiara Ferrante, dovrebbe essere affidata ad Amiu: «Abbiamo in atto un'interlocuzione con Amiu per l'affidamento della gestione». Si potrebbe dire di avere date certe, incrociando le dita contro "sgambetti burocratici" e problematiche varie, sulla conclusione totale dei lavori, resta ora da capire se il parcheggio aprirà preventivamente già entro fine mese o se si attenderà il completamento complessivo del cantiere, attendendo le decisioni di chi di competenza.