Cover “matematica” ispirata a Caparezza: il Liceo Vecchi di Trani conquista il secondo posto nazionale

Nella giornata di oggi, 29 aprile 2026, le classi del Liceo Matematico del Liceo Scientifico "V. Vecchi" di Trani hanno partecipato al "Pomeriggio dei Licei Matematici", evento nazionale promosso dal Gruppo UMI dei Licei Matematici e svoltosi in modalità online.Nel corso dell'iniziativa si è tenuta la premiazione del concorso nazionale, che ha visto gli studenti dei Licei Matematici di tutta Italia cimentarsi nella realizzazione di cover musicali a tema matematico, con l'obiettivo di coniugare rigore scientifico, creatività e competenze comunicative.Il Liceo Vecchi si è distinto ottenendo un risultato di grande rilievo: la canzone, originale rivisitazione in chiave matematica del brano di Caparezza "Io della vita non ho capito un c**o", realizzata da, ha conquistato ilnella categoria A: "cover registrata su una base musicale scaricata".Il lavoro rappresenta un esempio significativo di come la matematica possa essere comunicata in modo innovativo e coinvolgente, attraverso linguaggi vicini al mondo dei giovani.Questo importante traguardo valorizza non solo le competenze disciplinari, ma anche la capacità degli studenti di rielaborare contenuti complessi in forma creativa, in linea con le finalità del progetto Liceo Matematico, che promuove un apprendimento attivo e interdisciplinare.Un sentito plauso agli studentiper il brillante risultato conseguito.