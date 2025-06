L’«Olympic Day» del Liceo Vecchi di Trani all’insegna di sport, legalità e solidarietà

L'intera comunità scolastica del Liceo Vecchi Sabato 7 giugno p.v., presso il CAPIRRO SPORT VILLAGE, "scenderà in campo" per la PARTITA DEL CUORE della 3^ edizione dell'OLYMPIC DAY 2025 . Le squadre partecipanti sono a composizione "mista" per genere, per età anagrafica, per profili professionali per misurarsi nel calcio e nel padel ed esprimere in concreto i valori antropologicamente inclusivi che il Liceo Vecchi si prefigge di trasmettere attraverso la sua azione educativa.La manifestazione suggella un anno scolastico particolarmente ricco di progettualità e di successi, molti dei quali hanno riguardato lo sport ,fortemente promosso dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Angela Tannoia, in quanto strumento educativo di grande valore per la crescita psicofisica, la formazione della personalità e lo sviluppo di competenze essenziali per la vita. Lo "stare in campo" rappresenta, infatti, una chiara metafora di "stare al mondo" con correttezza, disciplina, passione e spirito di solidarietà.In quest'anno scolastico ben 55 studenti , impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, hanno usufruito del "Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello" riuscendo a conciliare perfettamente il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un Percorso Formativo Personalizzato (PFP). I numerosi successi ottenuti in tutte le discipline dei Giochi Sportivi Studenteschi dimostrano quanto gli studenti del Vecchi siano posti nelle migliori condizioni per praticare l'attività sportiva, per stimolare la creatività e l'emotività e per crescere armoniosamente a livello sia fisico che emotivo.Il Liceo Vecchi conosce e riconosce pienamente le potenzialità dello sport quale veicolo di educazione alla legalità ed è per questo che all'Olympic Day sono stati invitati il Sindaco della città di Trani, avv. Amedeo Bottaro, e il Questore della provincia Barletta-Andria- Trani, Dott. Alfredo Fabbrocini, impegnati in prima linea a diffondere tra i giovani una cultura della legalità, del rispetto dei diritti umani, della tolleranza e dei valori in genere, su cui si fondano i principi della Costituzione italiana.Al Liceo Vecchi lo sport significa anche solidarietà con cui migliorare la qualità della vita di tutti .Le drammatiche notizie e le scene terribili che giungono dai paesi in guerra hanno suscitato nella Comunità scolastica il desiderio di agire per contribuire ad alleviare tanta sofferenza. Nel giorno di festa dell'Olympic Day si è così deciso di sostenere l'UNICEF per non dimenticare i bambini a Gaza e contribuire a portare loro cibo, acqua, cure mediche e speranza. Il Liceo Vecchi condivide il pensiero di Mahatma Gandhi "Se vuoi costruire un mondo migliore, inizia con i bambini."