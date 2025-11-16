Presentato il service “Ascolta il tuo cuore” del Rotary Club Trani al liceo “Vecchi”

La prevenzione cardiologica è un tema che desta interesse soprattutto nelle fasce di età più adulte. Tuttavia, la prevenzione dovrebbe essere fatta da tutti, compresi gli adolescenti; a un'età così giovane non ci si preoccupa della propria salute, ed è proprio per questo che si devono sensibilizzare i giovani a prendersi cura della propria salute.Il Rotary Club di Trani, nell'ambito del progetto "Rotary Educational", voluto dal presidente del club per l'anno 2025 – 2026, il dottor Giuseppe Papagno, ha presentato – nella giornata di ieri – il service "Ascolta il tuo cuore", dedicato alle classi prime dell'istituto. I ragazzi insieme ai loro genitori hanno incontrato la dottoressa Maria Teresa Porcelli, specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare presso il reparto di cardiologia UTIC dell'ospedale "L. Bonomo" di Andria.La dottoressa ha illustrato all'uditorio presente in cosa consisterà la visita che i ragazzi faranno; si tratterà, infatti, di una prima visita che permetterà ai ragazzi, se dovesse ravvisarsi la necessità, di proseguire i controlli con ulteriori esami di accertamento.La preside del liceo, la professoressa Angela Tannoia, particolarmente sensibile a questa tematica, si è fatta portavoce del progetto all'interno dell'istituto che presiede, coinvolgendo i ragazzi fin da subito nel progetto. Insieme al presidente del Rotary Club di Trani, hanno spiegato in modo semplice ma diretto l'importanza della prevenzione per la salute fin da giovani che, se fatta bene e affidandosi a personale competente, può davvero aiutare a vivere una vita migliore e a scoprire, in molto casi, problemi di salute che, molte volte, rimangono occulti e silenziosi.