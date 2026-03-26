dott. Giuseppe Papagno. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
dott. Giuseppe Papagno. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Leadership by example: il Rotary al servizio delle Nuove Generazioni

L'incontro organizzato dal Rotary Club di Trani in collaborazione con la biblioteca "Giovanni Bovio" si terrà venerdì 27 marzo alle ore 9:00

Trani - giovedì 26 marzo 2026 9.41 Comunicato Stampa
Il Rotary Club Trani, nell'ambito del service distrettuale "Il Rotary al servizio delle Nuove Generazioni per lo sviluppo del territorio", promuove un incontro formativo collegato con le azioni di Formazione Scuola Lavoro, rivolto agli studenti dell'IISS "A. Moro" – Liceo Classico, Linguistico e Scienze Umane e del Liceo Scientifico "V. Vecchi" di Trani.

L'iniziativa, ospitata nella mattinata del 27 marzo, rappresenta un momento di dialogo intergenerazionale e di orientamento valoriale, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle testimonianze di professionisti impegnati nel sociale, nella cultura, nell'impresa e nella crescita civile della comunità.

Assicureranno la loro presenza i Dirigenti Scolastici delll'I.I.S.S."A.Moro", prof. Roberto Diana, del Liceo Classico –Ling.-Sc.umane "F.De Sanctis", prof. Nicola Valente, del Liceo Scientifico "V.Vecchi, prof.ssa Angela Tannoia Saranno, altresì, presenti 150 studenti provenienti dagli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado della città di Trani, accompagnati dai loro docenti.

Apertura dei lavori e saluti istituzionali La giornata si aprirà alle ore 9.15 con i saluti del Presidente del Rotary Club Trani, dott. Giuseppe Papagno, cui seguirà l'introduzione ai lavori del Governatore Nominato del Distretto 2120, dott.ssa Elisabetta Papagni A moderare l'incontro, la prof.ssa Angela Tannoia, Presidente della Commissione Nuove Generazioni del Distretto 2120, che guiderà il confronto con gli studenti e introdurrà i relatori dei due panel tematici.
Primo Panel – Impresa, Professioni e Impegno etico Il primo momento di approfondimento vedrà gli interventi di: - Sabino Fortunato, Docente universitario e Avvocato Cassazionista - Margherita Mastromauro, Imprenditrice, già deputata della Repubblica italiana - Giuseppe Papagno, Medico Endocrinologo

Il dialogo sarà incentrato sul rapporto tra etica professionale, sviluppo economico e responsabilità verso il territorio, offrendo ai giovani modelli concreti di leadership e impegno sociale. A conclusione del panel si offrirà, nel corso del question time, l'opportunità agli studenti in sala di interloquire direttamente con i relatori.

Secondo Panel – Legalità, Salute e Arte La seconda sessione ha ospitato le testimonianze di: - Marina Chiddo, Giudice - MariaTeresa Porcelli, medico cardiologo - M° Alfonso Soldano, musicista Attraverso prospettive diverse ma complementari, i relatori offriranno agli studenti in sala riflessioni su responsabilità civica, benessere personale e valore della creatività come strumento di crescita individuale e collettiva. Anche in questo caso, il question time permetterà agli studenti di confrontarsi direttamente con i relatori.

Conclusioni e messaggio del Governatore Le conclusioni saranno affidate al Governatore del Distretto 2120 a.r. 2025-26, Antonio Bellisario Braia. Fil rouge della giornata il valore dell'esemplarità perché come ricordava Albert Schweitzer "l'esempio non è la cosa principale nell'ispirare gli altri. E' l'unica cosa" Il Rotary crede profondamente nel valore dell'esempio: in un tempo in cui i giovani sono spesso circondati da modelli fragili ed effimeri, è fondamentale ribadire che la vera autorevolezza non nasce dal clamore ma dalla coerenza e dalla responsabilità etica nell'esercizio dell'impresa, delle professioni e delle arti liberali. L'evento conferma l'impegno del Rotary nel promuovere percorsi di crescita, orientamento e cittadinanza attiva, rafforzando il legame tra Scuola , istituzioni e mondo professionale . La mattinata si concluderà con la consegna degli attestati ai partecipanti e con la tradizionale foto di rito.
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