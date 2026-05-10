Politica
Lucia De Mari: Dalla cronaca all’impegno per Trani. Una candidatura nel segno della concretezza
"Competenza giornalistica e passione politica al servizio della comunità: insieme per il futuro di Trani."
Trani - domenica 10 maggio 2026 17.03 Sponsorizzato
C'è chi la città la racconta e chi, con coraggio, sceglie di rimboccarsi le maniche per scriverne il futuro. Lucia De Mari, volto noto del giornalismo locale e assessore uscente, ha presentato la sua candidatura al Consiglio Comunale di Trani nelle liste del Partito Democratico per le elezioni amministrative 2026, dal palco di Piazza Libertà lo scorso 09 maggio. Una scelta che non è solo politica, ma un atto d'amore verso una città che Lucia ha osservato per decenni con occhio critico e attento, prima di mettersi al servizio della comunità nella giunta guidata da Amedeo Bottaro.
Un bagaglio di competenze al servizio del cittadino - Giornalista professionista e storica firma della Gazzetta del Mezzogiorno, Lucia De Mari ha saputo trasferire nell'azione amministrativa quella capacità di ascolto e analisi che l'hanno resa un punto di riferimento per il territorio. Durante il suo mandato come Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, ha lavorato instancabilmente per rendere le scuole luoghi più sicuri e inclusivi e per valorizzare l'immenso patrimonio culturale di Trani. "La politica non è fatta di slogan, ma di risposte quotidiane alle necessità delle persone. Candidarsi significa assumersi la responsabilità di portare a termine i progetti avviati e di immaginare una Trani ancora più moderna, solidale e aperta al futuro."
Le priorità del programma: Scuola, Sociale e Pari Opportunità - La candidatura di Lucia De Mari tra le fila del PD si fonda su pilastri chiari e obiettivi misurabili:
Un bagaglio di competenze al servizio del cittadino - Giornalista professionista e storica firma della Gazzetta del Mezzogiorno, Lucia De Mari ha saputo trasferire nell'azione amministrativa quella capacità di ascolto e analisi che l'hanno resa un punto di riferimento per il territorio. Durante il suo mandato come Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, ha lavorato instancabilmente per rendere le scuole luoghi più sicuri e inclusivi e per valorizzare l'immenso patrimonio culturale di Trani. "La politica non è fatta di slogan, ma di risposte quotidiane alle necessità delle persone. Candidarsi significa assumersi la responsabilità di portare a termine i progetti avviati e di immaginare una Trani ancora più moderna, solidale e aperta al futuro."
Le priorità del programma: Scuola, Sociale e Pari Opportunità - La candidatura di Lucia De Mari tra le fila del PD si fonda su pilastri chiari e obiettivi misurabili:
- Istruzione e Futuro: Potenziamento dei servizi scolastici e sostegno costante alle famiglie.
- Cultura come Volano Economico: Consolidamento di Trani come polo attrattivo internazionale, non solo per il turismo, ma per la produzione culturale di qualità.
- Diritti e Pari Opportunità: Un impegno concreto contro ogni forma di discriminazione e violenza, con il rafforzamento dei centri d'ascolto e delle politiche di inclusione sociale.
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