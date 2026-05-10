Lucia De Mari: Dalla cronaca all’impegno per Trani. Una candidatura nel segno della concretezza

Istruzione e Futuro: Potenziamento dei servizi scolastici e sostegno costante alle famiglie.

Potenziamento dei servizi scolastici e sostegno costante alle famiglie. Cultura come Volano Economico: Consolidamento di Trani come polo attrattivo internazionale, non solo per il turismo, ma per la produzione culturale di qualità.

Consolidamento di Trani come polo attrattivo internazionale, non solo per il turismo, ma per la produzione culturale di qualità. Diritti e Pari Opportunità: Un impegno concreto contro ogni forma di discriminazione e violenza, con il rafforzamento dei centri d'ascolto e delle politiche di inclusione sociale.

Social Video 2 minuti Lucia De Mari - candidata al Consiglio Comunale di Trani - Pubbliredazionale Tonino Lacalamita

C'è chi la città la racconta e chi, con coraggio, sceglie di rimboccarsi le maniche per scriverne il futuro., volto noto del giornalismo locale e assessore uscente, ha presentato la sua candidatura al Consiglio Comunale di Trani nelle liste delper le elezioni amministrative 2026, dal palco di Piazza Libertà lo scorso 09 maggio. Una scelta che non è solo politica, ma un atto d'amore verso una città che Lucia ha osservato per decenni con occhio critico e attento, prima di mettersi al servizio della comunità nella giunta guidata da Amedeo Bottaro.Giornalista professionista e storica firma della Gazzetta del Mezzogiorno, Lucia De Mari ha saputo trasferire nell'azione amministrativa quella capacità di ascolto e analisi che l'hanno resa un punto di riferimento per il territorio. Durante il suo mandato come, ha lavorato instancabilmente per rendere le scuole luoghi più sicuri e inclusivi e per valorizzare l'immenso patrimonio culturale di Trani. "La politica non è fatta di slogan, ma di risposte quotidiane alle necessità delle persone. Candidarsi significa assumersi la responsabilità di portare a termine i progetti avviati e di immaginare una Trani ancora più moderna, solidale e aperta al futuro."La candidatura di Lucia De Mari tra le fila del PD si fonda su pilastri chiari e obiettivi misurabili:In un momento storico in cui Trani affronta sfide cruciali legate ai fondi PNRR e alla riqualificazione urbana, l'esperienza maturata da Lucia De Mari rappresenta una garanzia. La sua è una proposta che unisce laalla, pronta a rappresentare le istanze dei cittadini all'interno del prossimo Consiglio Comunale. Il Partito Democratico punta su una figura di alto profilo per continuare il percorso di crescita della città, con l'obiettivo di rendere Trani non solo "la perla dell'Adriatico" per bellezza, ma un modello di efficienza e protezione sociale.