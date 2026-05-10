Michele Lamacchia
Michele Lamacchia
Politica

Partito Democratico BAT, Michele Lamacchia eletto Segretario Provinciale

Al via una nuova stagione di partecipazione, radicamento e protagonismo dei giovani

Trani - domenica 10 maggio 2026 6.25 Comunicato Stampa
Una sala partecipe, un confronto politico intenso e una forte volontà condivisa di rilanciare il Partito Democratico sui territori: si è svolto oggi, presso l'Auditorium San Luigi di Trani, il Congresso Provinciale del Partito Democratico della BAT, che ha segnato ufficialmente l'avvio di un nuovo corso politico con l'elezione del Dott. Michele Lamacchia, sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia, a Segretario Provinciale del PD BAT.

Ad aprire il Congresso è stato il Senatore Dario Parrini, Commissario uscente del Partito Democratico della Provincia BAT, che ha voluto sottolineare il valore della partecipazione democratica e del confronto interno come strumenti essenziali per rafforzare il ruolo del partito sul territorio. In una giornata dal forte valore simbolico per la Repubblica italiana, il Congresso si è aperto con un momento di profonda memoria civile: su invito del Senatore Parrini, l'assemblea ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Aldo Moro, nel giorno dell'anniversario del suo assassinio, avvenuto il 9 maggio 1978, riaffermando il valore della democrazia, delle istituzioni e dell'impegno politico contro ogni forma di violenza e terrorismo.

Il dibattito congressuale ha visto alternarsi gli interventi di dirigenti, amministratori, iscritti e militanti del territorio, affrontando con spirito costruttivo i temi del radicamento del partito, del rafforzamento della presenza nei comuni della BAT, della partecipazione democratica e della costruzione di una proposta politica capace di interpretare i bisogni delle comunità locali. Tra i punti maggiormente condivisi emersi nel confronto congressuale, è emersa con forza la volontà di investire sulle nuove generazioni, sulla formazione politica dei giovani e sulla costruzione di una nuova classe dirigente, riconoscendo nei Giovani Democratici una risorsa strategica per il futuro del Partito Democratico.

Al termine del confronto, la Presidente del Congresso, Anna Maria Tarantino, ha proclamato ufficialmente Michele Lamacchia nuovo Segretario Provinciale del Partito Democratico della BAT, aprendo così una nuova fase politica per la federazione provinciale. Nel suo intervento di insediamento, Lamacchia ha lanciato un messaggio chiaro di unità, apertura e rilancio, ponendo al centro del proprio mandato il rafforzamento del radicamento territoriale del partito, il dialogo tra le sensibilità democratiche e la valorizzazione delle competenze presenti nella comunità politica della BAT. «Si apre oggi una nuova stagione per il Partito Democratico della BAT: una stagione di partecipazione, ascolto e presenza concreta nei territori.

Il nostro obiettivo sarà ricostruire fiducia, rafforzare il legame con le comunità locali e investire sul protagonismo delle nuove generazioni», è il messaggio politico emerso dal nuovo corso avviato dal Segretario Provinciale. Tra i primi atti politici del nuovo Segretario vi è stata la proposta, approvata all'unanimità, di rafforzare immediatamente il coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso una rappresentanza stabile dei Giovani Democratici all'interno dell'assemblea provinciale, con l'obiettivo di offrire nuovo slancio al partito e costruire il futuro della comunità democratica della BAT. Sempre all'unanimità, il Congresso ha approvato la nomina dell'Avv. Elisabetta Mastrototaro quale Presidente dell'Assemblea Provinciale e dell'Avv. Nicola Ventura come Tesoriere Provinciale.

Nel corso dei lavori è stata inoltre ufficializzata la composizione della Commissione Provinciale, del Direttivo Provinciale, della Commissione di Garanzia e della rappresentanza dei Giovani Democratici, nel segno di una rappresentanza ampia e diffusa dell'intero territorio della BAT. Il Partito Democratico della BAT riparte dai territori, dalle persone e dalle idee. E lo fa con una guida nuova, una squadra plurale e uno sguardo rivolto al futuro.
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