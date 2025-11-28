Regionali, De Santis (PD): «Al lavoro per la Bat e la Puglia»

"Il ritornello era, "tanto prende i voti e torna a Bari...". E invece no, non mi sono mai fermato e sono e resto qui" Sono le parole di Domenico De Santis, segretario regionale del PD. "Martedì e mercoledì sono stato a Bisceglie e Trani, oggi ad Andria. Sono al lavoro nella Bat, per la Bat e per la Puglia.Ad Andria il PD è stato il primo partito come in tutta la provincia e in Puglia. É un risultato che riflette anche l'ottimo giudizio sulla sindaca Giovanna Bruno e che premia il lavoro fatto dal partito in città.Nei prossimi giorni ritornerò in ogni luogo percorso in questi 45 giorni di campagna elettorale per ringraziare tutte le persone che ho incontrato e costruire, giorno dopo giorno, il cambiamento di questa bellissima provincia".