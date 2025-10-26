Partito Democratico. <span>Foto Credits</span>
Il PD di Trani stigmatizza l'addio di Irene Cornacchia: "Atto politicamente molto grave"

Il Segretario: "Scelta individuale e distacco irreparabile. Appreso della sua candidatura alle regionali senza alcuna comunicazione ufficiale"

Trani - domenica 26 ottobre 2025 12.10
Abbiamo appreso solo nelle ultime ore la formalizzazione dell'uscita dal PD da parte della consigliera Irene Cornacchia, senza per questo averne mai avuto comunicazione ufficiale dalla parte interessata. Abbiamo appreso anche della ufficializzazione della sua candidatura alle consultazioni regionali in una lista civica. Il Segretario di Trani, con l'intera dirigenza del Circolo, reputano tutto questo un atto di irreparabile distacco da tutta la comunità laboriosa del Partito Democratico che ogni giorno scende in campo unita per la collettività e che evidenzia solo una scelta individuale dalla quale si prendono totalmente le distanze.

Questo atto, politicamente molto grave, oggi viene fermamente stigmatizzato dall'intera dirigenza del PD tranese. Questa Segreteria di Trani è sempre stata rispettosa dei regolamenti statutari e, questa presa di posizione è invece qualcosa di completamente diverso dalla linea del PD. Il circolo PD di Trani, guardando avanti, lascerà che tutto questo diventi solo un impulso per un ulteriore impegno, sempre più forte, a favore dei candidati del PD nelle prossime elezioni regionali. Il segretario del circolo PD di Trani
