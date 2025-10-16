Debora Ciliento
Il futuro della Puglia al centro di un incontro a Trani con i vertici del Partito Democratico

Debora Ciliento incontra la città ospitando i Sen. Boccia e Parrini ed il Segretario PD Regionale Domenico Desantis

Trani - giovedì 16 ottobre 2025 12.45
"Le prospettive di sviluppo per la Puglia e il ruolo del Partito Democratico nel prossimo futuro" saranno i temi centrali dell'incontro pubblico che si terrà venerdì 17 ottobre alle ore 18:30 a Trani, in via Mario Pagano 244 nei pressi della Chiesa di San Rocco.

L'evento, promosso dall'Assessora ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, vedrà la partecipazione di figure di primo piano del panorama politico nazionale e regionale. Interverranno, infatti, il Senatore Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato, il Senatore Dario Parrini, commissario del PD per la Provincia di Barletta-Andria-Trani, e Domenico De Santis, Segretario regionale del PD Puglia. Sarà un'importante occasione di confronto e dialogo con il territorio, in vista delle prossime sfide che attendono la regione. La cittadinanza è invitata a partecipare.
