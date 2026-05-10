Alleanza Verdi e Sinistra Trani organizza l’incontro tra Nichi Vendola e il candidato sindaco Marco Galiano

Incontro pubblico organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra Trani è in programma stasera alle ore 20.00 a Trani presso il comitato elettorale del candidato sindaco, in via Mario Pagano 244, ospite l'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola che dialogherà con il candidato in un confronto aperto sui principali temi politici e amministrativi che interessano la città e il territorio. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori l'iniziativa sarà un momento di dialogo e confronto pubblico, con l'obiettivo di approfondire questioni legate alla politica locale e nazionale, coinvolgendo cittadini e sostenitori in una discussione partecipata. Durante la serata saranno affrontati diversi argomenti, in un clima definito dagli organizzatori di "sana politica", con attenzione ai temi sociali, ambientali e amministrativi che caratterizzano l'attuale campagna elettorale. L'invito a partecipare è rivolto all'intera cittadinanza.