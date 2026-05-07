Raimondo Lima - Andrea Ferri - Claudio Barbaro - Angelo Guarriello. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Raimondo Lima - Andrea Ferri - Claudio Barbaro - Angelo Guarriello. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Trani al centro delle politiche nazionali: il Sottosegretario Barbaro certifica la visione di Raimondo Lima

La Città protagonista di un appuntamento istituzionale e politico di altissimo profilo

Trani - giovedì 7 maggio 2026 22.05 Sponsorizzato
Una giornata destinata a lasciare il segno quella di ieri, mercoledì 6 maggio, che ha visto la città di Trani protagonista di un appuntamento istituzionale e politico di altissimo profilo. Al centro della scena, la capacità di iniziativa di Raimondo Lima, candidato consigliere di Fratelli d'Italia alle prossime Amministrative del 24/25 maggio 2026, che ha saputo portare il cuore del Governo Meloni direttamente sul territorio, dimostrando nei fatti cosa significhi possedere una "filiera istituzionale" solida e autorevole.

Ore 16:00 – La visita all'AMIU: Ambiente e Sicurezza Energetica - Il pomeriggio si è aperto con la visita istituzionale del Senatore Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), presso la sede di AMIU S.p.A. in località "Puro Vecchio". Ad accoglierlo, oltre a Raimondo Lima, erano presenti il Sindaco Amedeo Bottaro, il consigliere regionale Andrea Ferri e l'assessore regionale Debora Ciliento a testimonianza dell'importanza strategica istituzionale dell'incontro.
L'Amministratore Unico, l'Ing. Gaetano Nacci, ha illustrato le attività e i programmi dell'azienda, ma è stata la prospettiva politica tracciata da Lima a rubare l'attenzione. La visita ha infatti suggellato la proposta del candidato di FdI: trasformare le partecipate in società Multiservizi, sul modello virtuoso della Barsa di Barletta. "La presenza del Governo qui oggi – ha sottolineato Lima – è la prova che Trani può e deve ambire a una gestione dei servizi 'in house' che sia d'eccellenza, intercettando i fondi del MASE per la transizione energetica e dicendo basta alle esternalizzazioni selvagge."

Ore 17:00 – Caffè elettorale alla Champagnerie - Dalla concretezza degli impianti di "Puro Vecchio" al calore dei cittadini. Alle 17:00, il Senatore Barbaro si è spostato nella suggestiva cornice di Piazza Quercia, per un caffè elettorale che si è trasformato in un vero e proprio abbraccio collettivo a sostegno della candidatura di Raimondo Lima e della coalizione guidata dal dott. Angelo Guarriello. L'incontro ha evidenziato la crescita esponenziale del consenso attorno a Lima. Il Sottosegretario Barbaro non ha risparmiato attestazioni di stima: "Raimondo non è solo un candidato, è un punto di riferimento nazionale per Fratelli d'Italia. La sua coerenza e la sua capacità di analisi amministrativa sono la garanzia che Trani, con Angelo Guarriello Sindaco, tornerà a contare nelle stanze che contano a Roma."

La "Cifra Lima": Esperienza e Futuro
L'evento di ieri ha confermato l'accelerazione impressa da Lima all'attività politica cittadina sin dal suo subentro in Consiglio. Laddove altri propongono "sogni utopici", Lima risponde con la concretezza della filiera diretta con i Ministeri. Il centrodestra tranese si presenta dunque compatto e maturo: con un profilo come quello di Lima – rigoroso nello studio degli atti e costante nel controllo dell'operato pubblico – la sfida per le amministrative del 24 e 25 maggio assume un contorno netto. Trani non ha più bisogno di "fumo negli occhi", ma di una guida sicura, coerente e, soprattutto, capace di portare il Governo a casa propria.

Raimondo Lima: La Forza della Coerenza, il Coraggio del Fare.
Elezioni Amministrative Trani 2026 – Per Angelo Guarriello Sindaco
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