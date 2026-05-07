Trani al centro delle politiche nazionali: il Sottosegretario Barbaro certifica la visione di Raimondo Lima

Una giornata destinata a lasciare il segno quella di ieri, mercoledì 6 maggio, che ha visto la città di Trani protagonista di un appuntamento istituzionale e politico di altissimo profilo. Al centro della scena, la capacità di iniziativa di, candidato consigliere dialle prossime Amministrative del 24/25 maggio 2026che ha saputo portare il cuore del Governo Meloni direttamente sul territorio, dimostrando nei fatti cosa significhi possedere una "filiera istituzionale" solida e autorevole.Il pomeriggio si è aperto con la visita istituzionale del Senatore, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), presso la sede diin località "Puro Vecchio". Ad accoglierlo, oltre a, erano presenti il Sindaco, il consigliere regionalee l'assessore regionalea testimonianza dell'importanza strategica istituzionale dell'incontro.L'Amministratore Unico, l'Ing., ha illustrato le attività e i programmi dell'azienda, ma è stata la prospettiva politica tracciata da Lima a rubare l'attenzione. La visita ha infatti suggellato la proposta del candidato di FdI: trasformare le partecipate in, sul modello virtuoso della Barsa di Barletta. "La presenza del Governo qui oggi – ha sottolineato Lima – è la prova che Trani può e deve ambire a una gestione dei servizi 'in house' che sia d'eccellenza, intercettando i fondi del MASE per la transizione energetica e dicendo basta alle esternalizzazioni selvagge."Dalla concretezza degli impianti di "Puro Vecchio" al calore dei cittadini. Alle 17:00, il Senatore Barbaro si è spostato nella suggestiva cornice di, per un caffè elettorale che si è trasformato in un vero e proprio abbraccio collettivo a sostegno della candidatura die della coalizione guidata dal dott.. L'incontro ha evidenziato la crescita esponenziale del consenso attorno a Lima. Il Sottosegretario Barbaro non ha risparmiato attestazioni di stima: "Raimondo non è solo un candidato, è un punto di riferimento nazionale per Fratelli d'Italia. La sua coerenza e la sua capacità di analisi amministrativa sono la garanzia che Trani, con Angelo Guarriello Sindaco, tornerà a contare nelle stanze che contano a Roma."L'evento di ieri ha confermato l'accelerazione impressa da Lima all'attività politica cittadina sin dal suo subentro in Consiglio. Laddove altri propongono "sogni utopici", Lima risponde con lacon i Ministeri. Il centrodestra tranese si presenta dunque compatto e maturo: con un profilo come quello di Lima – rigoroso nello studio degli atti e costante nel controllo dell'operato pubblico – la sfida per le amministrative del 24 e 25 maggio assume un contorno netto. Trani non ha più bisogno di "fumo negli occhi", ma di una guida sicura, coerente e, soprattutto, capace di portare il Governo a casa propria.Elezioni Amministrative Trani 2026 – Per Angelo Guarriello Sindaco