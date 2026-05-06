Elezioni a Trani, il Partito Democratico, annuncia la presentazione della lista dei 32 candidati

Il Partito Democratico di Trani presenta ufficialmente la propria lista di candidati al Consiglio comunale in vista della prossima tornata elettorale, lo farà sabato 09 maggio, presso il Comitato Elettorale di Via Mario Pagano alle ore 20:15.

Una squadra composta da 32 persone perbene, competenti e affidabili, che hanno scelto con senso di responsabilità di mettersi a disposizione della città. Donne e uomini che, per esperienze professionali, impegno civico e radicamento sul territorio, rappresentano un patrimonio umano e politico solido, capace di interpretare le esigenze della comunità tranese e di tradurle in azione amministrativa concreta.

Trani ha già avviato un percorso significativo negli ultimi anni. Un percorso che il Partito Democratico riconosce e valorizza, nella consapevolezza che quanto costruito costituisce una base importante da cui partire. Oggi, tuttavia, è il momento di compiere un ulteriore salto di qualità: consolidare i risultati raggiunti e proiettare la città verso nuove prospettive di sviluppo.

La proposta del Partito Democratico si fonda su alcuni pilastri chiari: programmazione seria, visione strategica, sostenibilità delle scelte amministrative, attenzione ai servizi essenziali e valorizzazione delle risorse culturali, sociali ed economiche del territorio. Una linea politica che guarda al futuro con pragmatismo e ambizione, mettendo al centro l'interesse generale della comunità. In questo percorso, la lista del Partito Democratico sostiene con convinzione la candidatura a Sindaco di Marco Galiano, figura in grado di garantire equilibrio, competenza e capacità di sintesi, qualità indispensabili per guidare una fase amministrativa che richiederà responsabilità e visione. Di seguito, i candidati della lista del Partito Democratico al Consiglio comunale di Trani: