Elezioni a Trani, il Partito Democratico, annuncia la presentazione della lista dei 32 candidati
Squadra di professionisti e cittadini a sostegno di Marco Galiano: “Competenza, continuità e visione per il futuro della città”
Il Partito Democratico di Trani presenta ufficialmente la propria lista di candidati al Consiglio comunale in vista della prossima tornata elettorale, lo farà sabato 09 maggio, presso il Comitato Elettorale di Via Mario Pagano alle ore 20:15.
Una squadra composta da 32 persone perbene, competenti e affidabili, che hanno scelto con senso di responsabilità di mettersi a disposizione della città. Donne e uomini che, per esperienze professionali, impegno civico e radicamento sul territorio, rappresentano un patrimonio umano e politico solido, capace di interpretare le esigenze della comunità tranese e di tradurle in azione amministrativa concreta.
Trani ha già avviato un percorso significativo negli ultimi anni. Un percorso che il Partito Democratico riconosce e valorizza, nella consapevolezza che quanto costruito costituisce una base importante da cui partire. Oggi, tuttavia, è il momento di compiere un ulteriore salto di qualità: consolidare i risultati raggiunti e proiettare la città verso nuove prospettive di sviluppo.
La proposta del Partito Democratico si fonda su alcuni pilastri chiari: programmazione seria, visione strategica, sostenibilità delle scelte amministrative, attenzione ai servizi essenziali e valorizzazione delle risorse culturali, sociali ed economiche del territorio. Una linea politica che guarda al futuro con pragmatismo e ambizione, mettendo al centro l'interesse generale della comunità. In questo percorso, la lista del Partito Democratico sostiene con convinzione la candidatura a Sindaco di Marco Galiano, figura in grado di garantire equilibrio, competenza e capacità di sintesi, qualità indispensabili per guidare una fase amministrativa che richiederà responsabilità e visione. Di seguito, i candidati della lista del Partito Democratico al Consiglio comunale di Trani:
- Biancolillo Claudio
- Bovenga Luana
- Ceci Pasquale
- Cognetti Domenico detto Mimmo
- Cortellino Anna
- Cosentino Emilia detta Emilia
- Cuna Federica
- De Mari Lucia
- De Simone Samuela
- Di Pinto Nicola detto Nico
- Dragonetti Aurelia
- Fabbretti Ines Maria
- Larosa Angelo Michele
- Laurora Francesco
- Lotti Antonella
- Mannatrizio Anselmo
- Mastrototaro Giuseppe
- Mazzilli Antonio
- Monopoli Giovanni
- Orlandino Antony
- Palma Amalia detta Lilli
- Pellegrino Assunta
- Piscopello Antonio
- Porcaro Caterina
- Rizzi Ottavia
- Santoro Daniele
- Scagliarini Simona Rita
- Scandamarro Nunzio
- Scoccimarro Pantaleo detto Leo
- Ventura Nicola
- Zucaro Vincenza detta Enza
- Ferrante Fabrizio
Presentiamo alla città una lista credibile e rappresentativa, espressione di competenze ed energie autentiche del territorio. Donne e uomini che non si candidano per testimonianza, ma per contribuire concretamente al governo della città. A loro, e al nostro candidato sindaco Marco Galiano, affidiamo un progetto serio, costruito sull'ascolto, sulla responsabilità e sulla capacità di decidere. Il Segretario politico Partito Democratico – Trani, avv. Antonio Giannetti