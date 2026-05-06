Partito Democratico. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Partito Democratico. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Elezioni a Trani, il Partito Democratico, annuncia la presentazione della lista dei 32 candidati

Squadra di professionisti e cittadini a sostegno di Marco Galiano: “Competenza, continuità e visione per il futuro della città”

Trani - mercoledì 6 maggio 2026 Comunicato Stampa

Il Partito Democratico di Trani presenta ufficialmente la propria lista di candidati al Consiglio comunale in vista della prossima tornata elettorale, lo farà sabato 09 maggio, presso il Comitato Elettorale di Via Mario Pagano alle ore 20:15.

Una squadra composta da 32 persone perbene, competenti e affidabili, che hanno scelto con senso di responsabilità di mettersi a disposizione della città. Donne e uomini che, per esperienze professionali, impegno civico e radicamento sul territorio, rappresentano un patrimonio umano e politico solido, capace di interpretare le esigenze della comunità tranese e di tradurle in azione amministrativa concreta.
Trani ha già avviato un percorso significativo negli ultimi anni. Un percorso che il Partito Democratico riconosce e valorizza, nella consapevolezza che quanto costruito costituisce una base importante da cui partire. Oggi, tuttavia, è il momento di compiere un ulteriore salto di qualità: consolidare i risultati raggiunti e proiettare la città verso nuove prospettive di sviluppo.
La proposta del Partito Democratico si fonda su alcuni pilastri chiari: programmazione seria, visione strategica, sostenibilità delle scelte amministrative, attenzione ai servizi essenziali e valorizzazione delle risorse culturali, sociali ed economiche del territorio. Una linea politica che guarda al futuro con pragmatismo e ambizione, mettendo al centro l'interesse generale della comunità. In questo percorso, la lista del Partito Democratico sostiene con convinzione la candidatura a Sindaco di Marco Galiano, figura in grado di garantire equilibrio, competenza e capacità di sintesi, qualità indispensabili per guidare una fase amministrativa che richiederà responsabilità e visione. Di seguito, i candidati della lista del Partito Democratico al Consiglio comunale di Trani:

  1. Biancolillo Claudio
  2. Bovenga Luana
  3. Ceci Pasquale
  4. Cognetti Domenico detto Mimmo
  5. Cortellino Anna
  6. Cosentino Emilia detta Emilia
  7. Cuna Federica
  8. De Mari Lucia
  9. De Simone Samuela
  10. Di Pinto Nicola detto Nico
  11. Dragonetti Aurelia
  12. Fabbretti Ines Maria
  13. Larosa Angelo Michele
  14. Laurora Francesco
  15. Lotti Antonella
  16. Mannatrizio Anselmo
  17. Mastrototaro Giuseppe
  18. Mazzilli Antonio
  19. Monopoli Giovanni
  20. Orlandino Antony
  21. Palma Amalia detta Lilli
  22. Pellegrino Assunta
  23. Piscopello Antonio
  24. Porcaro Caterina
  25. Rizzi Ottavia
  26. Santoro Daniele
  27. Scagliarini Simona Rita
  28. Scandamarro Nunzio
  29. Scoccimarro Pantaleo detto Leo
  30. Ventura Nicola
  31. Zucaro Vincenza detta Enza
  32. Ferrante Fabrizio

Presentiamo alla città una lista credibile e rappresentativa, espressione di competenze ed energie autentiche del territorio. Donne e uomini che non si candidano per testimonianza, ma per contribuire concretamente al governo della città. A loro, e al nostro candidato sindaco Marco Galiano, affidiamo un progetto serio, costruito sull'ascolto, sulla responsabilità e sulla capacità di decidere. Il Segretario politico Partito Democratico – Trani, avv. Antonio Giannetti

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