Nomina scrutatori a Trani. <span>Foto Credits</span>
Nomina scrutatori a Trani. Foto Credits
Enti locali

Trani 2026, l'elenco degli scrutatori

Disponibili anche i verbali

Trani - martedì 5 maggio 2026 8.56
In allegato i verbali dei lavori della commissione elettorale con l'elenco degli scrutattori per le Amministrative del 24 e 25 maggio 2026.
ScrutatoriDocumento PDF
Elezioni Amministrative 2026
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