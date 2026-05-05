Trani 2026, l'elenco degli scrutatori

Trani - martedì 5 maggio 2026
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In allegato i verbali dei lavori della commissione elettorale con l'elenco degli scrutattori per le Amministrative del 24 e 25 maggio 2026.
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