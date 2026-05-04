Piazza XX Settembre, da domani i lavori con nuovo calendario e viabilità modificata (t)

Una nuova ordinanza dirigenziale del Comune di Trani ridefinisce tempi e modalità dei lavori di rifacimento del manto stradale in piazza XX Settembre. Gli interventi, inizialmente previsti tra il 20 e il 30 aprile, sono stati rinviati e si svolgeranno da martedì 5 a lunedì 11 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17.La modifica del calendario si è resa necessaria in seguito alla richiesta del responsabile unico del progetto legato all'impermeabilizzazione del parcheggio interrato situato nella stessa area. Le operazioni previste comprendono la fresatura della superficie esistente e la successiva posa del nuovo conglomerato bituminoso.Durante l'intero periodo dei lavori, condizioni meteo permettendo, sarà in vigore il divieto di fermata lungo tutta la piazza fino all'intersezione con via Ciardi. La circolazione sarà regolata a senso unico alternato, con l'eventuale supporto di movieri o impianti semaforici mobili per gestire il traffico.L'impresa incaricata dovrà predisporre tutta la segnaletica temporanea necessaria, indicando chiaramente giorni e orari degli interventi. Prevista, infine, la rimozione forzata dei veicoli in sosta non autorizzata, con costi a carico dei proprietari.